Op 23 en 24 september vindt het openingsweekend plaats van de Canon van Nederland in het Nederlands Openluchtmuseum. Een reis door de geschiedenis van Nederland, van hunebed tot heden. Tijdens het openingsweekend hebben kinderen tot en met 14 jaar gratis entree en is de Canon van Nederland-presentatie in het Openluchtmuseum open tot 21.00 uur. De Nederlandse Spoorwegen zetten tussen Utrecht en Arnhem een ‘hondekop-trein’ in en tussen Arnhem Centraal en het Openluchtmuseum laat Breng de historische Museumtrolley 101 pendelen.

Historische hondekop

Op zaterdag 23 september worden de eerste bezoekers om 10.00 uur door directeur Willem Bijleveld verwelkomd met een korte openingsact en –speech. Met een kanón zal hij de Cánon officieel openen. De Canon van Nederland is dan voor het eerst te zien voor het publiek. De hele dag zetten de Nederlandse Spoorwegen tussen Utrecht en Arnhem een historische ‘hondekop-trein’ in. Deze Materieel ’54 (of Mat ’54, maar vanwege de vorm ‘hondekop’ genoemd) werd in 1954 voor het eerst besteld en deed decennialang dienst als hét vervoersmiddel op het spoor. In 1996 vond de allerlaatste rit plaats van deze legendarische trein.

Museumtrolley

De Museumtrolley 101 van het voormalige Gemeente Vervoerbedrijf Arnhem is de enige in Nederland rijvaardige en voor passagiersvervoer goedgekeurde museumtrolleybus. Zij is gebouwd in 1949 en wordt gestald in de busremise in Arnhem. In 1974 gingen de laatste blauwe trolleybussen uit dienst. Op Arnhem Centraal worden reizigers die het Openluchtmuseum willen bezoeken, ontvangen en naar de 101 begeleid.

Canon van Nederland

Vanaf 23 september toont het Nederlands Openluchtmuseum als enige in Nederland een overzicht van de hele Nederlandse geschiedenis. Spectaculaire ‘filmsets’ die in elkaar overlopen tonen tien verschillende tijdvakken, opgebouwd uit fragmenten van historische gebouwen en monumenten waartussen de bezoeker vrij kan rondlopen. De vensters van de Canon van Nederland zijn in deze tien tijdvakken verwerkt met historische objecten, audiovisuele presentaties en games. Boven de decors worden op het plafond luchten geprojecteerd zodat de hele koepel uit één fascinerend historisch landschap bestaat.

Kijk voor alle informatie rondom het openingsweekend van de Canon van Nederland (inclusief tijden van de hondekop en de Museumtrolley 101) op de website.