Caravana 2017: het is bijna zover!

Het is bijna zover: vanaf volgende week donderdag 19 januari kan kamperend Nederland zijn hart ophalen aan al het moois dat de Caravana te bieden heeft! De volledige 45.000 vierkante meter is al sinds november uitverkocht. Dat belooft wat! De Caravana is met dit oppervlakte en haar 400 exposanten nog steeds de grootste kampeerbeurs van Nederland!

Caravana: De plek om een nieuwe vakantiebestemming uit te kiezen!

De Caravana is bij uitstek dé beurs om een kampeerbestemming te kiezen. Op geen enkele andere kampeerbeurs is het campingaanbod zo hoog. Ruim 200 campings vertegenwoordigen samen zo’n 16 verschillende Europese Bestemmingen. Naast de meest populaire vakantiebestemmingen, zoals Frankrijk, Duitsland en Italië, zijn ook de minder bekende vakantielanden op de Caravana te vinden. Denk hierbij aan Letland, Tsjechië en Zwitserland.

De camperaar in het zonnetje

Voor de fanatieke camperaar is er van alles te beleven op de Caravana. Zo kan een camperaar optimaal van zijn beursbezoek genieten door bij Harry J. Wildschut, van Uw Camper Toergids, een overnachting te boeken. Wildschut organiseert voor het vijfde jaar op rij hét camper stamppot arrangement. Ook voelt de NKC stand voor de camperaar natuurlijk als thuiskomen. Ze kunnen weg zwijmelen bij de kampeerauto’s van het jaar, of deelnemen aan de workshop ‘Camperen voor beginners’.

De caravan: onverminderd populair!

Zoals bij velen bekend, zit de caravan verkoop in Nederland weer in de lift. En dat is goed nieuws! Ook op de Caravana kan de caravanliefhebber zijn ogen uitkijken. Er zijn namelijk maar liefst 17 verschillende caravanmerken te vinden op de Caravana! Ook voor toebehoren en voortenten kunnen de bezoekers natuurlijk terecht in de Friezenhal.

De vouwwagen in opmars

Veel jonge gezinnen kiezen tegenwoordig vaak voor een vouwwagen. Paradiso speelt hierop in met de presentatie van de allernieuwste Paradiso Vouwcaravan. Vanuit het gedachtegoed van de oude Paradiso is een volledig nieuw product ontwikkeld passend bij deze tijd. De Paradiso Vouwcaravan heeft een modern design en kan naar wens aangepast worden! Voor ieder wat wils. Femke Beekink, beursmanager van de Caravana 2017: “Ook dit jaar bieden we de totale kampeermix aan. Bezoekers kunnen bij ons terecht voor een kampeermiddel, de leukste campings en de meest handige kampeeraccessoires. Dit totaalaanbod maakt Caravana zo’n succes. Daar zijn we trots op!”

Klik hier voor informatie.