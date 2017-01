Caravana 2017 trekt 47.000 bezoekers

Het kamperen zit weer in de lift, zo is gebleken de afgelopen dagen in het WTC Expo Leeuwarden. Van 19 t/m 24 januari was kamperend Nederland te vinden op de 57e editie van de Caravana, die dit jaar maar liefst 47.000 kampeerliefhebbers heeft getrokken.

Kwalitatief goede bezoekers

Vanuit het hele land trotseerden fanatieke kampeerders de kilometers om de Caravana te kunnen bezoeken. Beursmanager Femke Beekink kijkt dan ook terug op een geslaagde beurs. “We hadden zondag wat concurrentie van het weer. Desalniettemin hebben we er samen met de standhouders weer een prachtige presentatie van gemaakt. Ondanks de lichte daling in bezoekersaantallen zijn de standhouders positief: de kwaliteit van de bezoekers was goed en er is veel verkocht!” De vele primeurs op kampeergebied, onder andere de Paradiso, de duurzame trekauto’s en de ANWB en NKC verkiezingen trokken de aandacht van de media. Ook het boek ‘Dus u wilt een camper?’ van Arie en Tineke de Ruijter stond in de spotlight.

Caravana 2018

Beekink is rooskleurig als het gaat om de toekomst: “De Caravana wordt in 2018 wederom in januari georganiseerd in het WTC Expo Leeuwarden. Vanaf maart dit jaar kunnen geïnteresseerde kampeerbedrijven zich weer inschrijven voor deelname.” De Caravana 2018 wordt gehouden van 18 t/m 23 januari. Klik hier voor meer informatie.