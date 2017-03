Casa Kids hotel voor een ontspannen no kids vakantie

In de hectiek van alledag is er bij jonge ouders een sterke behoefte om tijd voor elkaar in te plannen. Naast de jaarlijkse familievakantie waarbij vooral gekeken wordt naar hotels met voldoende kinderfaciliteiten, is er een groeiende behoefte om te kiezen voor een vakantie waar ze zelf volledig kunnen ontspannen en genieten in een andere omgeving. Om in te spelen op deze trend biedt Neckermann Reizen deze zomer de mogelijkheid je kinderen onder te brengen in het allereerste Casa Kids hotel in Nederland. Voor leerplichtige kinderen is het Casa Kids hotel gedurende de vakantieperiodes geopend en voor kinderen jonger dan 6 jaar is het hotel het gehele jaar beschikbaar. De kinderen die in Casa Kids verblijven worden per leeftijdsgroep ondergebracht in verschillende vleugels van het hotel. Ze kunnen gebruik maken van een ruime hoeveelheid aan faciliteiten zoals o.a. een zwembad, bibliotheek, kinderboerderij, ballenbak, klimwand, bioscoop, game room en lounge voor tieners. In het hele hotel is gratis wifi waardoor ouders makkelijk in contact kunnen blijven met hun kinderen. Voor de allerkleinsten kunnen er Skype momentjes worden ingepland.In het restaurant is een kidsbuffet aanwezig. De chef-kok zorgt ervoor dat het eten gevarieerd, gezond, lekker en vooral leuk is! Speciale dieetwensen of allergieën kunnen ouders doorgeven via de Casa Kids app.

Kamertypes

Er zijn verschillende privékamertypes en slaapzalen. Zowel de slaapzalen als de privékamers zijn uitgerust met top kwaliteit bedden. De privékamers zijn voorzien van een eigen douche en toilet. Uiteraard is het mogelijk om broers en zussen op één kamer te laten slapen.

Activiteiten

De mascottes Lollo & Bernie komen elke dag langs om de kleine kinderen te vermaken. Daarnaast worden er gedurende de dag diverse activiteiten georganiseerd waar ouders de kinderen op in kunnen schrijven zoals verkleedfeestjes, kinderkookles, sportieve toernooien en de minidisco.

Begeleiding

In het hotel is 24/7 professionele begeleiding en bewaking aanwezig. Bovendien wordt er een strikt beleid gehanteerd omtrent het maximum aantal kinderen per begeleider. Dit betekent dat bij grote belangstelling automatisch ook meer begeleiders aanwezig zijn. In de verschillende vleugels van het hotel hangen camera’s. Ouders kunnen inloggen op een beveiligde omgeving om zo tijdens hun vakantie af en toe een kijkje te nemen.

Casa Kids app

In de Casa Kids app worden regelmatig foto’s en verslagen geplaatst door de begeleiders. Ouders hebben de mogelijkheid om foto’s van hun kinderen te downloaden en tijdens hun vakantie berichten te lezen over alle avonturen die hun kinderen beleven. Via deze app is het ook mogelijk vragen te stellen aan de begeleiders. Daarnaast kunnen zij aangeven dagelijks een persoonlijk verslag te willen ontvangen en via de app hun kinderen inschrijven voor diverse activiteiten. “Casa Kids hotel is uniek en een gat in de markt. Door je kinderen hier onder te brengen hoef je geen ouders of schoonouders lastig te vallen met de vraag om tijdens je afwezigheid op je kinderen te passen. Je brengt ze onder in een hotel waar ze volledig onder begeleiding kunnen genieten van leuke activiteiten. De ouders kunnen met een gerust hart even bijtanken tijdens hun welverdiende vakantie” aldus Hanita van der Meer van Neckermann Reizen. Het Casa Kids hotel is vanaf aanstaande zaterdag te boeken bij een Neckermann vakantie, voor kinderen van 0 tot en met 14 jaar. Het unieke hotel kan voor minimaal een weekend en maximaal 4 weken geboekt worden. Op afspraak kan een ‘wenmiddag’ ingepland worden om te kijken of de kinderen zich thuis voelen. Klik hier voor meer informatie.