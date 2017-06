Center Parcs ontvangt Kids ZwemparadijsTip! Keurmerk

Kids Vakantiegids reikt voor het derde jaar op rij het Kids ZwemparadijsTip! Keurmerk uit aan de beste vakantieadressen met zwemparadijs. In de categorie ‘Vakantie met subtropisch zwembad in NL, BE en DU’ hebben zowel Center Parcs De Vossemeren als Center Parcs Erperheide in België het Kids ZwemparadijsTip! Keurmerk ontvangen. Het in Duitsland gelegen Center Parcs Bostalsee kreeg het keurmerk in de categorie ‘Vakantie met waterspeeltuin in NL, BE, DU’. Per categorie reikt Kids Vakantiegids vijf keurmerken uit aan de beste vakantieadressen met zwemparadijs. Wie de ultieme winnaar per categorie is, bepaalt het publiek zelf. Stemmen kan nog tot 1 juli via de website van de Kids Vakantiegids. De winnaars worden op maandag 3 juli bekendgemaakt.