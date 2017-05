Center Parcs viert 50 jaar innovatie

Center Parcs viert dit jaar haar 50ste verjaardag. Een halve eeuw geleden was Center Parcs de eerste speler in de recreatiesector die een nieuwe manier van vakantie vieren introduceerde. Ook nu en in de toekomst wil Center Parcs haar gasten blijven verrassen en zet zij de nieuwe standaard. Niet alleen in nieuwe parken en aanpassing van bestaande met nóg luxere accommodaties, maar ook met nieuwe vormen van beleving en wellness-ervaring, zoals de ‘Deep Nature Spa’. Daarnaast blijft zij innoveren op het gebied van digitalisering. Alles om het gasten zo comfortabel mogelijk te maken. Daarom investeert Center Parcs in totaal ruim één miljard euro in het vernieuwen en uitbreiden van bestaande én nieuwe parken in Nederland en het buitenland. De investering van 1 miljard is slechts de eerste fase van een omvangrijk vernieuwingsprogramma; ambitie is om binnen vijf jaar alle bestaande parken te vernieuwen. Center Parcs is marktleider op het gebied van recreatieparken. Deze forse investering ziet Center Parcs dan ook als een logische volgende stap om bijzonder te blijven in haar sector. De ruim één miljard euro wordt ingezet voor de nieuw te realiseren parken en het vernieuwen en uitbreiden van de in totaal 21 huidige parken in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. CEO Center Parcs Europe, Mark Haak Wegmann: “Met dit grootschalige innovatieprogramma blijven wij de nieuwe standaard zetten. Om zo óók de nieuwe generatie gasten te laten ervaren hoe een verblijf in Center Parcs je niet alleen voortdurend blijft verrassen, maar het hele gezin of vriendengroep samenbrengt. Want écht even samen is iets van alle mensen en van alle leeftijden.”

Nieuwe parken in Europa…

Center Parcs Europe investeert de komende jaren in zowel bestaande als nieuwe parken in binnen- en buitenland. In Nederland wordt in de komende zomer het park Port Zélande na een complete vernieuwing opnieuw opgeleverd en de werkzaamheden van ons park Limburgse Peel gaan dit najaar van start. In augustus 2017 opent het park Villages Nature Paris in Frankrijk. Een nieuw merk en concept dat is ontstaan uit een samenwerking tussen Pierre et Vacances Center Parcs Group en Disneyland Paris. Verder wordt in de Ardennen een bestaand park vernieuwd en krijgt dat een Center Parcs rebranding. Met dit nieuwe Center Parcs Les Ardennes krijgt het merk vanaf eind 2017 ook voet aan de grond in Wallonië. De bouw van het state of the art Park Allgäu in Duitsland is reeds in volle gang en wordt eind 2018 opgeleverd. Dit eerste park in Zuid-Duitsland is de opening naar nieuwe markten in Zwitserland en Oostenrijk. Ook opent park Terhills Resort in België, vlakbij Maastricht, eind 2019 haar deuren. Het eerste park onder een nieuw premium label ‘Resorts by Center Parcs’. Terhills Resort wordt een high-end vakantiepark met 250 villa’s en luxe voorzieningen.

…en in China

Zelfs buiten de Europese landsgrenzen zal Center Parcs in de toekomst te zien zijn. Zoals in China, om te beginnen – met op het Center Parcs concept geïnspireerde parken – in de buurt van grote steden als Shanghai en Peking. Daartoe heeft het moederbedrijf van Center Parcs, Pierre et Vacances Center Parcs Group, een joint venture met de Chinese HNA Group getekend. HNA Group ondersteunt de vastgoed- en toerismediensten voor alle individuele projecten in China. De openingen van de parken staan in 2020 op de planning.