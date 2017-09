Chuggington doe-dagen zijn weer terug in Spoorwegmuseum

Chuggington is een fictieve stad waar levende treinen hun intrek hebben genomen. Het spoorwegmuseum organiseert in het teken van dit kinderprogramma een leuk familie evenement. De Chuggington doe-dagen vinden plaats van 14 t/m 22 oktober 2017. Het hele museum wordt omgetoverd tot een waar Chuggington paradijs. Nieuw is een podiumprogramma waar kinderen Chuggington-liedjes kunnen zingen. Ook is in het Spoorwegmuseum de nieuwste speelgoedlijn van Chuggington te koop. Online kaartjes met korting zijn nu te koop via https://www.spoorwegmuseum.nl/tickets.

Wat is er allemaal te doen?

Tijdens de Chuggington doe-dagen staan de hoofdrolspelers van de tv-serie centraal. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om met hoofdrolspeler Wilson op de foto te gaan. Op het speelkleed kunnen kinderen eindeloos spelen met het nieuwste speelgoed. De nieuwe Chuggington speelgoedlijn is exclusief te koop bij het Spoorwegmuseum tijdens de Chuggington doe-dagen en Bol.com. Deze speelgoedserie zal pas vanaf volgend jaar in de winkels verschijnen. In de museumhal staat een podium waar kinderen onder begeleiding speciale Chuggington-liedjes kunnen instuderen en zingen. Alle kinderen krijgen het Chuggington doe-boekje met daarin een spannende speurtocht en verschillende puzzeltjes. De nieuwste Chugginton aflevering wordt vertoond in de Chuggerbioscoop, buiten is er een leuk spel bij de draaischijf van het museum. Naast alle Chuggington activiteiten zijn alle museum-attracties gewoon te bezoeken. Nieuw is ‘Vorstelijk Reizen’ waarbij de koninklijke collectie van het museum centraal staat.