Cingel College Breda en Vacansoleil starten horeca-opleiding

Het Cingel College in Breda start in samenwerking met de Vacansoleil Leisure Academy de nieuwe opleiding Leidinggevende Bediening Internationaal niveau 4. Deze opleiding sluit aan bij de behoefte naar goed opgeleide horeca-professionals in de recreatiebranche. De opleiding start in september 2017. Op 8 december is er een open avond. De unieke combinatie van theorie en praktijk maakt de opleiding extra aantrekkelijk. Gedurende het studiejaar nemen de studenten plaats in de schoolbanken, tijdens de aansluitende zomerperiode -het hoogseizoen in de recreatiewereld- volgt een internationale praktijkstage op één van de 450 campings van Vacansoleil. ‘Een opleiding met toekomstperspectief. Binnen de internationale recreatiebranche is er een grote en verder groeiende behoefte aan goed opgeleide professionals voor de horeca.’ aldus Brigitte van Osch, directeur van het Vacansoleil Training Centre.

Open avond op donderdag 8 december

Studenten die aan de slag willen in de internationale recreatie en zich willen specialiseren in de horeca zijn geknipt voor deze opleiding. Studenten zijn voor meer informatie welkom op de open avond op het Cingel College op 8 december van 17.00-21.00. Meer informatie is ook te vinden op www.vacansoleilacademy.nl en www.cingelcollege.nl

Diverse opleidingen op mbo-niveau (niveau 3 en 4)

De Vacansoleil Leisure Academy is al meer dan tien jaar een toonaangevend opleidingsinstituut voor de recreatiewereld. Met praktijkgerichte mbo-opleidingen worden studenten klaargestoomd voor een toekomst in de (internationale) recreatiebranche. Naast de nieuwe richting is er de opleiding Leisure & Hospitality met specialisaties in receptie of animatie. Alle opleidingen zijn zeer praktijkgericht. Zo gaan studenten meerdere keren op stage in het buitenland, is er veel aandacht voor talen en krijgen ze praktijklessen van Vacansoleil professionals. Studenten ronden hun laatste leerjaar af in maart. Precies op het juiste moment, want recreatiebedrijven staan in deze periode te springen om personeel.