Collectie Paleis Het Loo

De collectie van museum Paleis Het Loo is in 2016 uitgebreid met diverse aankopen, schenkingen en langdurige bruiklenen. Een selectie van deze objecten wordt vanaf 7 februari gepresenteerd in de Aanwinstenkamer van Paleis Het Loo. Uniek is de nachtjapon uit circa 1895, gedragen door Koningin Wilhelmina. Er is nauwelijks nachtkleding bewaard gebleven in de collectie koninklijke kleding. Dit maakt de schenking van de nachtjapon van Koningin Wilhelmina, versierd met Engelse of Zwitserse borduursels, een grote aanwinst. Het nachthemd van wit linnen is geborduurd met een gekroonde ‘W’ als monogram. Andere aanwinsten die te zien zijn: een groot portret van de toenmalige Koningin Beatrix, geschilderd door de bekende kunstenares Ans Markus, een zilveren bord van Koning Willem I en een 17e-eeuwse landmeetketting. Klik hier voor meer informatie.

foto: Koningin Beatrix, © Ans Markus