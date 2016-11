Convenant Duurzame Kwaliteit Sport centraal bij tiende Nationaal Sportvelden Congres

Op donderdag 1 december wordt voor de tiende keer het Nationaal Sportvelden Congres georganiseerd. Het congres heeft dit jaar een nieuwe locatie: de KNVB Campus in Zeist.

De KNVB Campus is het kloppend voetbalhart van Nederland: dé locatie voor een congres op het gebied van sportvelden. De dag wordt afgetrapt met een plenair programma dat bestaat uit verschillende lezingen. Zo zal onder meer Jan Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal bij de KNVB) zijn verhaal doen. Gedurende de dag zal het convenant Duurzame Kwaliteit Sport op een interactieve manier worden samengesteld aan de hand van reacties van bezoekers.

Duurzame Kwaliteit Sport

De bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben als gevolg dat het kwaliteitsbesef in de sector onder druk staat. Een van de oorzaken is de huidige manier van aanbesteden met een eenzijdige focus op de laagste prijs. Het tiende Nationaal Sportvelden Congres heeft daarom de ambitie om te fungeren als een ijkmoment voor de sector. Het doel van het congres is gezamenlijk te bepalen waaruit dat nieuwe kwaliteitsbesef moet bestaan: het convenant Duurzame Kwaliteit Sport. Gasten worden uitgenodigd het convenant aan het eind van de dag te tekenen.

Kunstgras

Tijdens het congres worden bezoekers bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van kunstgras, natuurgras en hybridevelden: actuele onderwerpen, gezien de recente discussie rondom SBR-granulaat. Vaak krijgt SBR als relatief goedkoop, maar sporttechnisch goed presterend infill-materiaal de voorkeur boven duurdere alternatieven zoals kurk. Er staat een speciaal discussieforum op het programma om de impact van het tv-programma Zembla over kunstgras te bespreken. Zembla zal zelf ook in Zeist aanwezig zijn. Op de avond na het congres zal de Fieldmanager of the Year-award uitgereikt worden. Aanmelden voor het congres kan op de website van het evenement.