Dag van de Kampvuurmuzikant op 21 Natuurkampeerterreinen

Zaterdag 24 juni is de Dag van de Kampvuurmuzikant. Op die dag spelen meer dan honderd muzikanten bij het kampvuur op 21 verschillende Natuurkampeerterreinen in Nederland. Stichting De Groene Koepel heeft de deelnemers per locatie bekendgemaakt op www.dagvandekampvuurmuzikant.nl .



Muzikale acts

Per locatie nemen vijf muzikanten het tegen elkaar op. Ze spelen elk een set van twintig minuten met bekende meezingers of juist zelf gecomponeerde nummers. Een jury bekijkt welke act het best past bij het kampvuur. Per locatie is er één winnaar. Ook dit blijft geheel in de sfeer van het kampvuur: samen muziek maken is belangrijker dan winnen. Onder de deelnemers zijn solozangers met gitaar, maar ook grotere gezelschappen met instrumenten van harpen tot didgeridoo’s. Alle muziek is akoestisch.

Kampvuur

De Dag van de Kampvuurmuzikant is een ode aan het eeuwenoude gebruik van gezamenlijk muziek maken bij het vuur. Wie heeft er geen positieve herinneringen aan het zingen bij het kampvuur, op schoolkamp of bij scouting? Op de Natuurkampeerterreinen is bijna altijd een kampvuurplek aanwezig, om lekker op te warmen, te mijmeren bij het vuur of broodjes te bakken.

Bijwonen

Wil je aanschuiven bij een van de kampvuren, meld je dan aan bij de beheerder van het betreffende Natuurkampeerterrein. Blijven kamperen kan natuurlijk ook, maar reserveer wel tijdig een plekje. Om 20.00 uur beginnen de eerste muzikale acts op alle terreinen.

Beste Kampvuurmuzikant

De Dag van de Kampvuurmuzikant is het vervolg op De Beste Kampvuurmuzikant van Nederland, dat vorig jaar voor het eerst werd georganiseerd door De Groene Koepel. Het evenement, dat toen bestond uit voorrondes en een finale, was een groot succes. De Friese Wouter van der Wal werd uitgeroepen tot winnaar van het evenement. Kijk voor meer informatie over de Dag van de Kampvuurmuzikant op de site.