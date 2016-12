Op donderdag 9 maart 2017 vindt in Expo Houten de zesde editie plaats van de jaarlijkse vakbeurs ‘Dag van de Sportaccommodaties’. Sport en het stimuleren van sporten bij zowel jongeren als ouderen is een belangrijk maatschappelijk aandachtspunt. Dit vraagt van u als gemeente of sporthaleigenaar dat de faciliteiten voor sport optimaal in orde zijn. Op de Dag van de Sportaccommodaties komt u daarom alles te weten over ontwerp, bouw, inrichting, onderhoud en beheer van sportaccommodaties.

Registreer u vooraf om snel de beursvloer op te gaan. De Dag van de Sportaccommodaties biedt gratis toegang, gratis koffie, thee en fris én gratis lezingen! De beurs heeft een zeer breed aanbod aan producten en diensten, biedt platform voor een laagdrempelige kennismaking met standhouders en is goed bereikbaar. Klik hier voor informatie en registratie.