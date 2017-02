De Dag van de Sportaccommodaties is een gratis eendaags evenement voor gemeenteambtenaren, bestuurs- en commissieleden van sportverenigingen, adviseurs, architecten, ontwerpers, schoolbesturen, vakleerkrachten en exploitanten van binnen- en buitensportaccommodaties. Op 9 maart vindt de inmiddels zesde editie van de beurs plaats in Expo Houten. De openingstijden zijn van 10.00u tot 17.00u. Op het evenement maken bezoekers kennis met de nieuwste producten en diensten op het gebied van bouw, gebouw- en terreininrichting, ondergronden, sportmaterialen en dienstverlening voor zowel binnen- als buitenaccommodaties. Meer dan 150 exposanten staan klaar om vragen te beantwoorden en kennis en ideeën uit te wisselen. Tijdens de Dag van de Sportaccommodaties is er tevens een gevarieerd, op de actualiteit gericht lezingenprogramma. De organisatie is in handen van ExpoProof. Klik hier voor meer informatie.