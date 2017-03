Dagattractiebedrijven scherpen gezamenlijk rookbeleid aan

Onoverdekte wachtrijen vanaf 1 april 2017 ook rookvrij

De leden van de Club van Elf, de vereniging van Nederlands Grootste Dagattracties, scherpen vanaf 1 april 2017 gezamenlijk hun rookbeleid aan. Zo worden de onoverdekte vaste wachtrijen binnen de bedrijven vanaf deze datum in alle aangesloten organisaties rookvrij. Met deze maatregel willen de bedrijven vooral de jongste bezoekers beter beschermen. Kees Klesman, directeur Club van Elf: “De Club van Elf bestaat uit 21 grote dagattracties die zich inzetten voor het sociaal en cultureel welzijn van de Nederlanders. Een hoge service-standaard, persoonlijke veiligheid en ieders gezondheid hebben de volle aandacht. Zeker waar het de jongste generatie betreft. Zo hebben de bedrijven onlangs besloten het rookbeleid aan te passen in lijn met de maatschappelijke signalen over roken en de rookvrije generatie. Vanzelfsprekend geldt op dit moment overal, zoals dat past binnen de Nederlandse wet- en regelgeving, een rookverbod in overdekte locaties en dus ook overdekte wachtrijen. Vanaf de start van het nieuwe zomerseizoen is het rookbeleid aangescherpt waardoor onder andere onoverdekte vaste wachtrijen voor attracties rookvrij zijn. Daarnaast zal ieder bedrijf voor zich bekijken of er aanvullende maatregelen genomen worden. Passend bij het karakter van het bedrijf én met als doel kinderen te beschermen.”

Longfonds

Het Longfonds is blij met het initiatief van de leden van de Club van Elf. Michael Rutgers, directeur van het Longfonds: “Het Longfonds stimuleert bedrijven om zich aan te sluiten bij de ’Rookvrije Generatie’ en zo kinderen te beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Zien roken doet roken. Honderden kinderen per week raken verslaafd aan roken. We zien dat ook steeds meer speeltuinen en kinderboerderijen, net als De Club van Elf, beschermende maatregelen nemen of geheel rookvrij worden. Iedereen vindt het belangrijk dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien.”

Club van Elf

De volgende dagattractiebedrijven zijn aangesloten bij de Club van Elf:

Apenheul, Diergaarde Blijdorp. Koninklijke Burgers’ Zoo, Stromma (voorheen Canal Company), Duinrell, Efteling, GaiaZOO, Heineken Experience, Avonturenpark Hellendoorn, Keukenhof, Madame Tussauds, Madurodam, Nederlands Openluchtmuseum, Ouwehands Dierenpark Rhenen, Rijksmuseum, Het Scheepvaartmuseum, Attractie & Vakantiepark Slagharen, Het Spoorwegmuseum, Toverland, Walibi Holland, Wildlands Adventure Zoo Emmen.