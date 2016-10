datum-moce-2017-bekend

De datum voor de elfde editie van het Navingo Maritime & Offshore Career Event (MOCE) is bekend. Op woensdag 19 april 2017 zal het WTC Rotterdam weer geheel in het teken staan van de grootste en meest complete carrièrebeurs in de maritieme en offshore sector van Europa. Net als de afgelopen tien jaar verwacht de organisatie, Navingo BV, ook dit jaar weer bezoekers uit binnen- en buitenland en mooie namen onder de exposanten te verwelkomen. In 2016 vierde MOCE, samen met de meer dan 100 exposanten en ruim 4.000 bezoekers uit heel Europa, haar 10-jarig jubileum. In 2017 zal MOCE wederom het platform voor carrière en opleiding zijn binnen de maritieme en offshore cluster met bedrijven uit de gehele keten evenals opleidingsinstituten.

Samen werken aan de toekomst

De maritieme en offshore markt zit in een transitiefase. De ontwikkelingen omtrent de olieprijs vragen om een andere marktbenadering en daarnaast worden renewables steeds belangrijker. De transitie naar deze ‘nieuwe’ marktsituatie creëert nieuwe kansen en mogelijkheden voor studenten, starters en (young) professionals. MOCE geeft hier ook gehoor aan. Naast de welbekende beurs, bedrijfspresentaties en workshops gaat MOCE de verdieping in door een inhoudelijk programma aan te bieden waarin relevante thema’s worden uitgelicht en er ruimte is voor discussie. Ook wordt het programma uitgebreid met masterclasses, waarbij masters uit de industrie hun kennis en ervaring delen en openstaan om ideeën uit te wisselen met het publiek. Vanaf januari 2017 is de website www.MOCE.biz weer up-to-date met actuele informatie over deelname voor bedrijven en meer algemene informatie voor bezoekers. Ook worden scholen en opleidingsinstituten weer benaderd met een informatiepakket over MOCE. De algemene inschrijving voor deelname aan MOCE start in januari 2017.