De FlixBus in 2017

De FlixBus oprichters maken een nieuwe investeringsronde voor 2017 bekend. Daarbij heeft FlixBus met Silver Lake de wereldwijd grootste tech-investeerder aan boord gehaald. Ook de voorgaande investeerders General Atlantic, Holtzbrinck Ventures en Daimler zijn betrokken geweest bij de nieuwe investeringsronde. Klanten, chauffeurs en partnerbedrijven zullen profiteren van investeringen in kwaliteit, routenetwerk en service. FlixBus zet hierbij in op slimme mobiliteit. Met geoptimaliseerde invulling van capaciteiten, transparante real-time informatie en verbeterde wifi zal de klant precies dat worden aangeboden krijgen waar hij naar op zoek is. Ook wordt er geïnvesteerd in individuele trainingen voor het ‘belangrijkste kwaliteitskenmerk’, de chauffeurs. Het nieuwe e-learning concept ‘FlixUniversity’ wordt in het leven geroepen om de chauffeurs verder te ontwikkelen. Met nieuwe services zoals live-tracking ‘Where is my bus’ zullen busreizigers straks op de website en in de app kunnen zien waar hun FlixBus zich bevindt. Ook de gratis wifi in de bussen wordt in 2017 stabieler. In de laatste maanden zijn de bussen geschikt gemaakt voor het 4G netwerk. De Europawijde uitrol van de nieuwe wifi-boxen is bijna afgerond.

Nieuwe routes voor Nederland

De mobiliteitsaanbieder plant verdere nationale en internationale uitbreidingen, ook naar nieuwe regio’s. De eerste routes zullen met de zomerdienstregeling in april starten. Hierbij ontstaan nieuwe directe verbindingen binnen Nederland, naar Italië en naar Centraal- en Oost-Europa en worden frequenties verhoogd op bestaande routes. Hierbij ontstaan nieuwe directe verbindingen naar heel Europa en hogere frequenties op bestaande routes. André Schwämmlein, FlixBus-oprichter en Managing Director: „We hebben Nederland uitgekozen tot een van onze kernmarkten, dit jaar zullen we de forse uitbreiding voortzetten.” Klik hier voor informatie.