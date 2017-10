Dertiende editie Hoge Veluwe Loopweekend groot succes

Dit weekend werd voor de dertiende keer het Hoge Veluwe Loopweekend georganiseerd in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het Loopweekend was wederom een doorslaand succes. Een kleine 1.000 wandelaars en ruim 3.000 hardlopers hebben aan het weekend deelgenomen, welke onderverdeeld was in de Hoge Veluwe Wandeldag op zaterdag en de Hoge Veluwe Loop op zondag.

De Hoge Veluwe Wandeldag

Op zaterdag 7 oktober hebben een kleine 1.000 deelnemers tijdens het wandelen kunnen genieten van diverse landschappen die het Park rijk is. Natuurgidsen vertelden op verschillende punten op de route allerlei interessante wetenswaardigheden over de flora en fauna. Men kon vier verschillende routes lopen, waaronder ook de Belevingsroute. Deze route van 1 km lang is speciaal ontworpen voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of visuele beperking. De gezellige Wandeldag Markt op het Marchantplein maakte de dag compleet.

De Hoge Veluwe Loop

De Hoge Veluwe Loop vond zondag 8 oktober plaats met ruim 3.000 deelnemers. Hardlopers van alle leeftijden genoten van de landschappen van het Park. Volwassenen konden kiezen uit 5 of 10 kilometer of de halve marathon. De trailrunners liepen een parcours van 15 of 28 kilometer. Speciaal voor de jonge lopers was de Moeffie Mijl georganiseerd. De 5 tot 7-jarigen liepen 550 meter, 8 en 9 jarigen liepen 1.100 meter en vanaf 10 jaar liepen ze een hele mijl (1,6 kilometer).

Beweegmarkt

Tijdens de Beweegmarkt op zondag was er van alles te beleven voor de lopers en de meegereisde supporters. Op de Beweegmarkt waren sport-gerelateerde stands, eten en drinken, maar ook een pannakooi, een stormbaan, en nog veel meer activiteiten te vinden. De Beweegmarkt was op de Schapenweide: het grasveld dat uitzicht biedt op Jachthuis Sint Hubertus – en op de start en finish.

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe organiseert het Hoge Veluwe Loopweekend met hulp van vrijwilligers en studenten. Het doel van dit evenement is bezoekers op een sportieve manier het Park te laten beleven. Het Hoge Veluwe Loopweekend vindt in 2018 plaats op zaterdag 6 en zondag 7 oktober. Klik hier voor meer informatie.