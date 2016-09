Donateurs SOS Kinderdorpen

Zondag 25 september vond in Attractie- & Vakantiepark Slagharen de SOS Kinderdorpen Familiedag plaats. SOS Kinderdorpen bestaat 50 jaar en speciaal voor dit jubileum stelde Slagharen maar liefst 5000 toegangskaarten beschikbaar voor de trouwste donateurs van de internationale kinderontwikkelingsorganisatie. Al jaren zorgen zij ervoor dat kwetsbare kinderen waar ook ter wereld kunnen opgroeien in een liefdevolle en veilige familie. En daarvoor wilde SOS Kinderdorpen hen bedanken.

Kim-Lian van der Meij treedt op

De donateurs van SOS Kinderdorpen werden de hele dag in het zonnetje gezet en konden zich vermaken met de attracties en de georganiseerde activiteiten van SOS Kinderdorpen. Zo werd samen met de aanwezige donateurs de grootste SOS Familiefoto ooit gemaakt! En trad SOS ambassadrice Kim-Lian van der Meij op samen met Nohr de Vos, een van de finalisten van het Junior Songfestival 2015! Daarnaast kon men met een virtual reality bril een uniek kijkje nemen in een heus SOS kinderdorp, werd het reuzenrad helemaal in SOS stijl omgetoverd, kon men een fototentoonstelling bezichtigen en deelnemen aan de speciale SOS Kinderdorpen familiespeurtocht. Aan het einde van de dag ontvingen de bezoekers een goodiebag en konden zij een persoonlijke wens achterlaten op de wensmuur voor de SOS kinderen.

Thunder Loop levert een mooie cheque op

Sinds dit jaar werken SOS Kinderdorpen en Attractie- & Vakantiepark Slagharen samen. De komende drie jaar zullen de organisaties samen optrekken en verschillende acties opzetten om aandacht te vragen voor het werk van SOS Kinderdorpen en geld te werven voor de organisatie. Een van die activiteiten vond heel recent plaats en betrof de veilingactie die geheel in het teken stond van het afscheid van de achtbaan Thunder Loop, in het weekend van 1 oktober. Het ging om items als slapen onder de Thunder Loop, een van de laatste ritjes in deze achtbaan en abseilen van de achtbaan. Op de familiedag overhandigde de directeur van Attractie- & Vakantiepark Slagharen Wouter Dekkers naar aanleiding van deze veiling een cheque van €7.500,- aan SOS directeur Margot Ende.

Over SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen is een goed doel dat 65 jaar bestaat en hulp biedt aan 134 ontwikkelingslanden en gebieden. De organisatie werkt vanuit de basis dat ieder kind een liefdevolle en veilige familie nodig heeft. Momenteel worden er wereldwijd honderdduizenden kinderen geholpen aan een solide basis om zich optimaal te ontwikkelen tot kansrijke en zelfstandige volwassenen. Dit gebeurd het liefst binnen de eigen familie, maar als dat niet meer kan dan in een SOS familie