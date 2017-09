Dopper vervangt complete kleurenpalet

Dopper – bekend van de duurzame design waterfles – heeft besloten de primaire kleuren die de flessen de afgelopen jaren kenmerkten, op de schop te doen. Het merk geeft opnieuw kleur aan het assortiment met een reeks pasteltinten genaamd ‘Perfect Paradise Collection’. De de nieuwe flessen stromen in, de verwachting is dat de oude kleuren in 2018 niet meer verkrijgbaar zullen zijn.

Kleur geven aan de missie

Nadat de eerste blauwe Dopper zes jaar geleden van de band rolde, hebben veel nieuwe kleuren de revue gepasseerd; van felgeel tot donkerpaars. Nu is het tijd voor een radicale verandering, vindt Dopper. Met de nieuwe Perfect Paradise en Ocean Collection wil het merk aansluiten bij de huidige kleurtrends. Gabriëlle Boer was als Brand Manager betrokken bij het ontwikkelen van de nieuwe kleurlijn. Ze liet zich inspireren door verschillende lifestyle mediums als moderne kunst en Instagramfeeds. De keuze voor de frisse pasteltinten is niet alleen een modieuze, maar ook een ideologische. Dopper wil het drinken van kraanwater wereldwijd promoten, want als iedereen kraanwater kan drinken hoeft niemand meer vervuilende wegwerpflesjes te kopen. Boer: ‘’Door de nieuwe pasteltinten is het water in de Dopper goed zichtbaar, waardoor het meer centraal staat.’’



Perfect Paradise

Met de Ocean Collection brengt Dopper een ode aan de wereldzeeën. Deze lijn bevat, naast de reeds bekende Dopper Pure White, twee nieuwe kleuren: Pacific Blue en Blue Lagoon. De donkerblauwe Pacific Blue Dopper is donker als de open zee, Blue Lagoon is zachtblauw als de tropische kustwateren en Pure White cool als de poolzeeën. Bij schone oceanen horen natuurlijk paradijselijke stranden. Deze krijgen gestalte in de Perfect Paradise Collection. Met de tropische kleuren Hakuna Mintata, Sunshine Splash, Sea Green en Pink Paradise voelt elke dag als één in het paradijs, of het nu vriest of dooit. Vooral Pink Paradise zal waarschijnlijk op veel enthousiasme kunnen rekenen. Nadat Dopper twee jaar geleden roze uit het assortiment haalde, is op social media veel vraag naar een comeback. Tweedehands exemplaren worden voor hoge bedragen verhandeld op Marktplaats en er is zelfs een heuse ‘Breng de roze Dopper terug’’ groep opgericht. Door de kleur terug te brengen in het nieuwe assortiment laat Dopper zien dat het naar de fans heeft geluisterd.