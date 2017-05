Dormio Resort Maastricht van start met wellness -en kidswoningen

Luxe vakantiewoningen in het groen op steenworp afstand Vrijthof

Dormio Resort Maastricht is een gloednieuw vakantie resort met luxe vakantiewoningen in historische stijl. Het ligt midden in de natuur maar slechts op tien minuten fietsen van het Vrijthof in Maastricht. De woningen zijn van alle comfort voorzien. Voor bezoekers die willen genieten van de ultieme ontspanning start het duurzaam aangelegd resort dit voorjaar met Wellness woningen, compleet met jacuzzi, buitendouche en sauna. Voor gezinnen met jonge kinderen biedt Dormio Resort Maastricht Kidswoningen uitgerust met kinderbedjes, traphekjes, speelgoed en een afgesloten gemeenschappelijke speeltuin.

Kidswoningen met oppasservice

Dormio Resort Maastricht start dit voorjaar met tien vakantiewoningen die helemaal afgestemd zijn op jonge gezinnen in het ‘Kidskwartier’. De tien woningen zijn uitgerust met speciaal kinderinventaris zoals speelgoed, zitzakken, stapelbedden, beveiligde stopcontacten, kinderstoelen, kinderbedjes en traphekjes. Ook heeft elk huis een bolderkar en step om op avontuur te kunnen gaan in de groene weides van het resort. De achtertuinen van de woningen grenzen direct aan een afgesloten gemeenschappelijke tuin met drie speelvelden en springkussens waar kinderen veilig kunnen klimmen, schommelen en springen. Vanuit de woning houden ouders hun kinderen makkelijk in de gaten. Ook biedt Dormio Resort Maastricht een oppasservice. Ouders regelen via de receptie een oppas om bijvoorbeeld uit eten te kunnen gaan in het centrum van Maastricht, op tien minuten fietsen van het resort.

Historische villa met jacuzzi en buitensauna

De acht nieuwe wellness woningen van Dormio Resort Maastricht bieden faciliteiten voor wie wil ontspannen in eigen huis. De woningen hebben een klassieke uitstraling die is geïnspireerd op de architectuur van de Maastrichtse binnenstad en van het Limburgse platteland. Ze zijn voorzien van een buitensauna, een jacuzzi en een tuindouche. Uiteraard zijn er handdoeken en badjassen beschikbaar die naar wens tijdens het verblijf worden vervangen. Op aanvraag regelt de receptie een schoonheidsbehandeling of massage aan huis door een professionele schoonheidsspecialiste. Klik hier voor informatie.