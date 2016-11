Drie finalisten voor de Pleisureworld Noviteiten Award

Dit jaar waren er maar liefst zestien bedrijven die zich hebben aangemeld voor de Pleisureworld Noviteiten Award 2016. Inmiddels zijn de drie finalisten bekend. Op maandag 14 november wordt uit deze drie finalisten de winnaar bekend gemaakt tijdens de Nationale Netwerk Lunch.

De finalisten zijn: (in willekeurige volgorde)

Open Sky en Skywall

Vanaf 2016 beschikt Bright Buildings over twee unieke flexibele transparante constructies, die in eigen beheer zijn ontwikkeld: het Open Sky schuifdak en de Skywall hefgevel. Deze transparante daken en gevels laten in een handomdraai zon, licht en frisse lucht binnenstromen. Beide constructies worden toegepast in een nieuwe transparante zwembadaccommodatie voor vakantiepark Eiland van Maurik.

Kidslocator

Een systeem waarmee ouders hun kinderen in de gaten kunnen houden. De kinderen krijgen leuke armbandjes om en de ouders kunnen op bijbehorende customized app zien waar de kinderen zijn en of krijgen een waarschuwing als het kind te ver afdwaalt, een plek waar hij mag zijn verlaat of op een plek waar hij niet mag zijn is.

Mocadazu

De Mocadazu original bamboetent is de eerste bamboe glampingtent in de wereld. Deze bamboe glampingtent, met zijn unieke design, is zowel luxe als eco-vriendelijk. De bamboetent is ontworpen met de laagst mogelijke impact op het milieu.

Award

De winnaar ontvangt naast de prestigieuze award een geldprijs van € 5.00-. Daarnaast zorgt het winnen van de Award voor de nodige exposure in diverse mediakanalen off- en online. De vakjury bestond dit jaar uit: juryvoorzitter Erik Hordijk (Borging Online), Reinoud van Assendelft de Coningh (adviesbureau voor leisure en cultuur), Max van Leeuwen (Leo Groote Instituut), Bert van der Stoep (Vadesto) en Walter Jonker (Pretwerk.nl). Geïnteresseerden die graag bij de uitreiking willen zijn, kunnen zich aanmelden via de website van de Nationale Netwerk Lunch.