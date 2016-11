Drie nominaties Toeristische Samenwerking Award 2016

Op 8 november 2016 wordt de tweede Toeristische Samenwerking Award uitgereikt. De jury heeft drie nominaties vastgesteld en tijdens de bijeenkomst wordt ook een aanmoedigingsprijs toegekend.

De drie genomineerden zijn:

House of Leisure: Vanwege de constante ontplooiing van activiteiten om leisure, met name in Brabant, naar een hoger niveau te tillen.

Maastricht Marketing: De bijzondere campagne Maastricht Midweekend voor 2017 die de consument verleidt om het weekend en de eerste helft van de week de stad te bezoeken. Door een brede samenwerking ontstaat een aantrekkelijk verblijf en rijke beleving.

Stichting Buitengebiedmanagement Oisterwijk: Gedurfd plan om een manager voor het buitengebied aan te stellen die echt voor een snelle opschaling van toerisme en recreatie in het gebied kan zorgen. Managen alsof je een attractie of een stad bestuurt maar nu voor het buitengebied is uniek.

Jury ziet optelsom van professionaliteit in de keten

“Ging tot enkele jaren geleden samenwerking in recreatie en toerisme nog organisch, nu is een duidelijke hoge graad van organisatiekunde zichtbaar. Verrassend is hoe de ervaringen in samenwerking zich optellen tot sterke professionele producten. Het is dan ook een verkiezing die niet alleen spannend is maar ook de trend laat zien dat toerisme binnen de hele regionale of landelijke keten groeit door samenwerking,” aldus de jury over de verkiezing van 2016.

In 2015 won de projectgroep Ontspannend van Aa tot hunZe de Toeristische Samenwerking Award.

Uitreiking

De uitreiking van de Toeristische Samenwerking Award vindt plaats tijdens Recreatie Vakbeurs Hardenberg op dinsdag 8 november 2016. De genomineerden krijgen de gelegenheid om voorafgaand aan de uitreiking hun initiatief aan het publiek te presenteren tijdens de inloopsessie ‘Het succes van toeristische samenwerkingsverbanden’.

Jury

De vakjury voor de Toeristische Samenwerking Award bestaat uit: Marc Gerlings (managementblad Recreatie & Toerisme), Ton Vermeulen (NRIT.nl), Hans van Leeuwen (Pleisureworld) en Paul Rodenburg (B@S Consultants).