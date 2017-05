Drone-invasie in Noordoostpolder

Amateurfotografen uit heel Nederland doen mee aan een fotowedstrijd met drones tussen de tulpen in Creil. Op het veld van kweker Jordi van Meer ligt een tulpenmondriaan van ruim 6.000 m2 en 350.000 tulpen. Het bloemenmozaïek is onderdeel van de tulpenbelevingswereld in de Noordoostpolder met ook een tulpenroute van 106 km en een showtuin met 460 verschillende tulpensoorten. Met meer dan 75.000 bezoekers is het een groot succes. De tulpenmondriaan is gratis te bezoeken en bloeit naar verwachting tot half mei. Van Meer heeft de tulpenmondriaan, die nu volop in bloei staat, het afgelopen najaar geplant in het kader van het 75-jarig bestaan van de polder en het 100-jarig jubileum van kunstbeweging De Stijl. Over twee weken wordt het Mondriaanveld machinaal gekopt. De bloemen worden verwijderd zodat de bollen in de grond optimaal kunnen groeien. Later deze zomer worden de bloembollen gerooid en klaar voor de handel gemaakt. In de gemeente Noordoostpolder staan de meeste tulpen van Nederland: 1.848 hectare. De kwekerij van Jordi van Meer beslaat circa 100 hectare. In totaal produceert het familiebedrijf de tulpenbelevingswereld in zowel Nederland als Canada. In de tulpenteelt wordt tegenwoordig ook veelvuldig gebruik gemaakt van drones, onder meer voor kwaliteitscontroles en bemesting.