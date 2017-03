Duizenden nieuwe banen erbij in recreatiesector bij aanpassing arbeidswetgeving

Tweede Kamerlid Bas van ’t Wout nam de resultaten van het ledenonderzoek in ontvangst tijdens zijn werkbezoek aan Recreatiepark De Leistert in Roggel. Uit het representatieve ledenonderzoek van RECRON, dé brancheorganisatie voor recreatieondernemers Nederland, blijkt dat werkgevers staan te poppelen om nieuwe werknemers in dienst te nemen als de risico’s voor werkgevers in de huidige arbeidswetgeving ingeperkt worden. Werkgevers in de recreatiesector kunnen ruim 16% meer personeel aannemen als knelpunten zoals loondoorbetaling bij ziekte, transitievergoedingen, ontslagprocedures en seizoenscontracten beter aansluiten bij de wensen van de arbeidsmarkt van seizoensafhankelijke sectoren. In de recreatiesector werken ruim 30.000 werknemers. Dat betekent circa 5.000 extra banen erbij. Met name de MKB-bedrijven in de recreatiesector geven aan dat ze de huidige risico’s in de arbeidswetgeving niet kunnen dragen en daarom minder personeel aannemen dan zij zouden willen. RECRON roept daarom het volgende kabinet op werk te maken van de hervorming van de arbeidsmarkt. Adri van der Weyde, voorzitter van RECRON: “Recreatieondernemers staan te wachten om nieuwe werknemers in dienst te nemen en bestaande werknemers langer in dienst te houden. De politiek is nu aan zet.” Van der Weyde vervolgt: “In deze sector hebben we deze nieuwe werknemers ook keihard nodig omdat het personeel juist zorgt voor de onvergetelijke ervaringen van onze gasten.”

Vier aanbevelingen van recreatieondernemers aan de politiek om direct extra banen te creëren:

• Vereenvoudig het ontslagrecht

• Verkort de verplichte loondoorbetaling bij ziekte

• Maak seizoenscontracten weer per wet mogelijk

• Pas de transitievergoedingsregels voor seizoenscontracten aan.

Klik hier voor meer informatie.