Dutch Darts Masters in MECC Maastricht

Michael van Gerwen is maandag wereldkampioen darts geworden. De 27-jarige Brabander klopte in de finale in Londen titelverdediger Gary Anderson met 7-3. ‘Mighty Mike’ won al een fenomenale halve finale van landgenoot Raymond van Barneveld. Alle drie de darters zijn aanwezig tijdens het Dutch Masters toernooi in MECC Maastricht, dat plaatsvindt van vrijdag 1 t/m zondag 3 september 2017. De Dutch Dart Masters is het achtste darttoernooi, van in totaal 11 toernooien, die vallen onder de European Tour 2017 georganiseerd door PDC Europe. Naast Nederland wordt het toernooi ook georganiseerd in Duitsland, Oostenrijk, Gibraltar en België. Het deelnemersveld van het darttoernooi bestaat uit de top 16 van de ProTour Order of Merit, aangevuld door 32 deelnemers die zich via kwalificatie kunnen plaatsen. De gekwalificeerde deelnemers bestaan uit 20 UK deelnemers, 8 Europese deelnemers met uitzondering van de UK en 4 deelnemers uit het gastland. Spelers uit Nederland kunnen zowel aan de Europese als de gastlandkwalificatie meedoen. Michael van Gerwen is al sinds 2014 regerend winnaar van het Dutch Darts Masters toernooi. Kijk voor aanmelding en ticketverkoop op de website.