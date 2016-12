Duurzaam vakantiepark Landal De Reeuwijkse Plassen officieel geopend

Landal De Reeuwijkse Plassen is zaterdag 10 december officieel geopend. Dat gebeurde door burgemeester Christiaan van der Kamp van Bodegraven-Reeuwijk, burgemeester Bert Cremers van Waddinxveen in zijn functie als voorzitter van de Groenalliantie, algemeen directeur Aart Jan Verdoold van ontwikkelaar GREEN en algemeen directeur Thomas Heerkens van Landal GreenParks. Samen met Landal-mascotte Bollo stelden zij een fontein in werking. Op 23 december worden op het park de eerste gasten verwelkomd. Het nieuwe vakantiepark in het Groene Hart is op dit moment het meest duurzame park in ons land. Zo is het bijvoorbeeld het eerste park dat zelf elektriciteit opwekt en de zonne-energie ook voor de volle 100% mag gebruiken. Ook de interactie met de regio is een belangrijke pijler. Kenmerkend is de relatie met het water, de natuur en de streek. De 270 waterwoningen liggen direct aan het water en vanaf de eigen aanlegsteiger zijn de recreatieplassen te bereiken. Opvallend is natuurlijke uitstraling van het park, de woningen en de zonnepanelen (600 m2) op het dak van het entreegebouw. Ook de ligging is bijzonder: alles is ontworpen met de natuur als uitgangspunt.

Duurzame toepassingen

Naast het eigen gebruik van zonne-energie is ook voor de woningen gekozen voor een veelheid aan duurzame toepassingen. Alle woningen zijn bijvoorbeeld voorzien van een warmtepomp en vloerverwarming. Overal is gebruik gemaakt van duurzame materialen, waaronder FSC-hout voor de buitenkant en gerecycled teakhout voor de interieurs van de woningen. Thomas Heerkens, algemeen directeur van Landal GreenParks: “Bij Landal zijn regionale verankering en duurzaamheid twee belangrijke pijlers. De omgeving is voor gasten bepalend bij de keuze voor een vakantie of weekendje weg. Dat deze regio enorm veel te bieden heeft, was duidelijk te zien op de streekmarkt waar gasten, dankzij het grote enthousiasme van de lokale en regionale ondernemers, het Groene Hart konden zien, voelen en proeven.”