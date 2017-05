Duurzame sanitairpaviljoens geopend op Scoutinglandgoed

Zondag 21 mei 2017 opende Burgemeester Gorter van Zeewolde samen met een scout de twee splinternieuwe sanitairpaviljoens op het Scoutinglandgoed in het Horsterwold. De sanitairpaviljoens zijn de eerste gerealiseerde permanente bouwwerken van Scoutinglandgoed Zeewolde en fungeren als de buitenposten die de verder gelegen kampeervelden van voorzieningen voorzien.

Aan de basis van het ontwerp ligt het winnende idee van Jesse Koelman, een scout van 11 jaar. Jesse bedacht een paviljoen dat een ontmoetingsplek is, dat één is met de natuur. Het gaat op in het landschap door ronde vormen en houten gevelbekleding. In de uitwerking van de winnende prijsvraaginzending hebben MOST Architecture + TomDavid de ideeën van Jesse verder versterkt. De halfopen larikshouten gevelbekleding zorgt voor contact met de omgeving en versterkt het buitengevoel. Tevens zorgt de larikshouten gevelbekleding in combinatie met de daglichtkoepels voor rijke daglichttoetreding in de paviljoens en dient de verlichting minimaal te branden. De indeling biedt ruimte aan damestoiletten aan de ene zijde en heren toiletten aan de andere zijde, duidelijk gemaakt door de markering in de wandbetegeling bij binnenkomst. Centraal gelegen, direct in het entreegebied is een mindervalide toilet gerealiseerd. De paviljoens zijn op een duurzame, educatieve en low-tech wijze gebouwd.