Duurzame vernieuwing in de verblijfsrecreatie

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur heeft begin dit jaar het DGK Lab gelanceerd, een kennislab waarmee de stichting vernieuwing in de sector wil aanjagen, vooral op het gebied van natuurbeleving, duurzaamheid, cultuurhistorie en MVO. Het DGK Lab doet dit onder andere door het aanbieden van cursussen en kennissessies voor recreatieondernemers.

DGK Lab, innovatie in recreatie

Het DGK Lab is opgericht om te kunnen anticiperen op de veranderende markt en maatschappij. De cursussen en kennissessies worden georganiseerd in samenwerking met diverse partners en onderwijsinstellingen. Daarnaast ontwikkelt het DGK lab innovatieve concepten (zoals de duurzame Trekkershut, de Trek-in). Het DGK Lab is niet voorbehouden aan ondernemers met een Natuurkampeerterrein of Trekkershut. De Groene Koepel nodigt iedereen uit de verblijfsrecreatiebranche uit om mee te denken en elkaar te inspireren.

Kennissessies

De eerste reeks kennissessies die het DGK Lab organiseerde was een groot succes. Wilma Ellenbroek van natuurcamping De Lemeler Esch was één van de negentien deelnemers: “Ik vind het belangrijk om regelmatig te focussen op het waarom van onze onderneming. De eindpresentatie voor de kennissessies is voor mij een werkdocument geworden dat ik gebruik om nieuwe dingen met ons team te bespreken en door te voeren. De samenwerking met andere ondernemers tijdens de sessies vond ik bijzonder positief.”

Twee cursussen in najaar 2017

In navolging op het eerste succes organiseert DGK Lab dit najaar opnieuw een reeks kennissessies, waarin wordt toegewerkt naar de optimale natuurcamping. Daarnaast wordt de cursus Eetbaar Landschap aangeboden. Beide cursussen starten in oktober en bestaan uit meerdere bijeenkomsten. Meer informatie over de inhoud of direct aanmelden? Alle informatie hierover staat op de website van De Groene Koepel.