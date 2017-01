EASY!Force goes Dakar

De nieuwe hogedrukpistolen en toebehoren van Kärcher onmisbaar tijdens Dakar 2017!

Na het immense succes van de Kärcher wasplaatsen – Cleaning Centers – tijdens de afgelopen vijf edities van de Dakar Rally, is reinigingsspecialist Kärcher ook in 2017 weer officieel partner van de zwaarste rally ter wereld. In het Cleaning Center in het Argentijnse Salta zullen alle voertuigen van zowel de deelnemers als die van de organisatie gereinigd worden. In de afgelopen editie van de Dakar heeft Kärcher ruim 1500 voertuigen kunnen reinigen en zo de teams weer veilig en schoon op pad kunnen sturen. In het Cleaning Center in Salta zullen de teams hun voertuigen kunnen ontdoen van de grote hoeveelheden stof en vuil. Naast de stof- en waterzuigers die de taak hebben het interieur van de voertuigen weer in topconditie te brengen, zorgen de hogedrukreinigers ervoor dat de voertuigen weer blinken en veilig de ‘weg’ op kunnen. Tijdens de Dakar zullen de nieuwe EASY!Force hogedrukpistolen en EASY!Lock toebehoren hun debuut maken. De teams zullen het absoluut gaan merken. Geen vermoeiende belasting van handen en vingers meer tijdens het reinigen. Dankzij het EASY!Force pistool heeft de gebruiker geen knijpkracht meer nodig en kan er ontspannen en moeiteloos gereinigd worden. Zo blijft er nog voldoende energie over om veilig de eindstreep in Buenos Aires te halen. De viervoudige trapezoïde schroefdraad, EASY!Lock, zorgt voor een strakke, betrouwbare aansluiting in slechts één draai (360°) bij alle verbindingen, bijvoorbeeld van de lans naar de sproeikoppen en van de slang naar de hogedrukreiniger. Een extra troef, zeker voor de veeleisende omstandigheden waarin de rally plaatsvindt. De technologie die Kärcher inzet tijdens Dakar 2017 zorgt voor een waterbesparing van bijna 80% in vergelijking met de traditionele manier van reinigen met tuinslang en spons. Een ander groot voordeel is dat door het gebruik van een hogedrukreiniger in een relatief korte tijd veel gereinigd kan worden. Het water in het Cleaning Center wordt zorgvuldig opgevangen en zo gerecycled dat het weer hergebruikt kan worden.

