Economische groei horecasector

Na maandenlange voorbereiding inclusief een grootschalige renovatie van de beurshallen staat Gastvrij Rotterdam op het punt van beginnen. Op maandag 18 september 2017 openen de deuren van Rotterdam Ahoy voor het eerste jubileum van de snelgroeiende horecavakbeurs. De beursvloer is opnieuw groter qua oppervlakte en het aantal van 400 exposanten laat weer een stijgende lijn zien, zowel in kwaliteit als in omvang. Het aantal voorregistraties van managers en ondernemers uit de horeca is hoger dan ooit en het programma loopt over van prestigieuze wedstrijden, uitreikingen, proeverijen en demonstraties. De 5e editie van Gastvrij Rotterdam is een goede afspiegeling van de weer op volle toeren draaiende horecabranche.

Dé branchevereniging voor de horeca, Koninklijke Horeca Nederland, is sinds het eerste uur branchepartner van Gastvrij Rotterdam. Robèr Willemsen, voorzitter van KHN: “De horeca profiteert van de economische groei en het toenemende consumentenvertrouwen. Dat is mooi! De verwachting is dat deze groei doorzet en we hebben de opdracht met elkaar om aan de gewenste kwaliteit te blijven voldoen. Dit kan door te innoveren en gasten uit binnen- en buitenland te blijven verrassen. Inspelen op trends en ontwikkelingen, zoals online zichtbaarheid en duurzaamheid zal moeten leiden tot ook nieuwe concepten en diensten. Op Gastvrij Rotterdam kunnen onze leden de inspiratie opdoen. KHN is aanwezig met een nieuwe stand (‘Het KHN Café’) om in gesprek te gaan met leden en ze te ondersteunen met informatie, advies, KHN-ledenvoordelen en praktische tools om meer uit hun zaak te halen.”

Bekende culinaire gasten op spectaculaire openingsdag

Gastvrij Rotterdam ontvangt op de openingsdag van de 5e editie vele bekende gezichten uit de branche. Onder meer Jonnie Boer (Librije***), François Geurds (FG Restaurant**), Gert Blom (Restaurant Amarone*) en Herman Den Blijker (Las Palmas) geven acte de présence op de beursvloer. Boer en Geurds nemen zitting in de vakjury van de Nederlandse Finale Bocuse d’Or, een vakwedstrijd van het hoogste niveau met de vijf grootste culinaire talenten van Nederland in actie. Den Blijker, Blom en onder meer het Rotterdams Kooktalent 2017 verzorgen demonstraties in het KookPodium. In de Netwerklounge worden op maandag de AD Gouden Pollepels uitgereikt door culinair columnist Ronald Giphart.

Beurs ook belangrijk oriëntatiepunt voor de familie Pos

De familie Pos, bekend van het RTL4-programma Helemaal het einde!, vertrok eind 2016 naar Chili om hun droom en passie voor wijn in daden om te zetten. Stephan en Ilona Pos zijn aanwezig op de openingsdag van Gastvrij Rotterdam om zich te oriënteren op de mogelijkheden om goede (stille) kwaliteitswijnen uit Chili voor het midden- en hoogsegment horeca naar Nederland te exporteren. Om 14.00 uur worden zij ontvangen in de Netwerklounge van de beurs en maken aansluitend een ronde over de beursvloer om gesprekken aan te gaan met Nederlandse horecaondernemers -en bedrijven over hun wijnen uit de familie POS Collection. Klik hier voor meer informatie.