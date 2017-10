Eddie de Clown neemt Walibi Holland over

Vorige week openden voor de eerste keer de poorten van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland. Met een compleet nieuw gebied voor Eddie de Clown en het nieuwste Haunted House; Below, was het event dit jaar grootser opgezet dan ooit en werd er ongekend hard gegild. Met het toevoegen van een nieuwe area én het Haunted House; Below, beloofde Walibi Holland dat de Halloween Fright Nights dit jaar grootser zouden worden dan voorheen. Gasten konden niet meer ontsnappen aan het kwaad in het park, met 6 Haunted Houses, 7 scarezones, een heftige walkthrough en de nieuwe lugubere horrorshow ‘ Skin Factory’.

Eddie de Clown steelt de show

Voor het eerst heeft Eddie de Clown zijn compleet eigen zone; Eddie’s Area. Hier krijgen de fans de kans om oog in oog te staan met het icoon van de Halloween Fright Nights. En niet zonder slag of stoot, want Eddie de Clown was de complete avond weer goed op weg om alle gasten te voorzien van een scherpe opmerking. “Met zoveel lelijke mensen op de foto geweest vanavond in mijn eigen area … NIET TE DOEN!”

Below, meest enge ervaring ooit

Vorige week vrijdag kregen de eerste genodigden al de exclusieve kans om het nieuwste Haunted House; Below te ervaren. Voor velen van het was deze toch door het riool ‘de meest enge ervaring ooit’. Vandaag kon ook het grote publiek de nieuwe experience ervaren, waarbij de reacties weer veelzeggend waren. ”Dit spookhuis is zo gaaf. Het leek gewoon echt een riool, vol stank, water en monsters. Alles was zo tof!”

Thrill Rides tot 23.00 uur

Naast de Haunted Houses, Scare Zones en speciale horrorshow, zijn alle attracties ook gewoon tot 23:00 uur geopend. De twaalf thrills in het park maken een bezoek aan Halloween Fright Nights nog spannender.

Walibi Holland

Walibi Holland is dit seizoen nog t/m 29 oktober open. Op 8, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 27, 28 en 29 oktober vinden de beroemde Halloween Fright Nights plaats. In de herfstvakantie is Walibi Holland dagelijks geopend.

Check voor de exacte openingstijden en beschikbare dagen www.walibi.nl of www.frightnights.nl