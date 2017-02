Eerste Beweegbox komt in Amstelveen

Gemeente Amstelveen, sportbedrijf Amstelveen, Amstelveen College en de Amstelveense gymnastiekverenigingen kiezen voor een innovatieve gymzaal.

In de loop van dit jaar start de gemeente Amstelveen met de bouw van de eerste Beweegbox in Nederland. Zowel de Beweegbox als een nieuwe turnhal worden gerealiseerd bij de huidige Goudsmithal. De Beweegbox is het innovatieve concept voor gymzalen, gebaseerd op het moderne bewegen en wordt ondersteund door De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.

Voor wie

De gemeente Amstelveen heeft, samen met het sportbedrijf Amstelveen, het Amstelveen College en de samenwerkende gymnastiekverenigingen, bewust gekozen voor de Beweegbox in plaats van een traditionele gymzaal. “De Beweegbox sluit met zijn innovatieve en interactieve inrichting, in combinatie met de traditionele inrichting, beter aan bij de behoeften van de verenigingen en het onderwijs. Daarnaast zien we met de Beweegbox toepassingsmogelijkheden, zoals dans en kinderfeestjes, die we in een traditionele gymzaal minder goed kunnen faciliteren.”, aldus Leo Beeren, manager Facility bij het Sportbedrijf Amstelveen. Sportwethouder Peter Bot: “Ik was direct enthousiast over het plan van Sportbedrijf Amstelveen dat ons sportbeleid uitvoert om een klassieke gymzaal te vervangen door een Beweegbox. In een Beweegbox kan op een interactieve manier bewegingsonderwijs worden gegeven. Een multifunctionele ruimte aangepast aan de wensen van deze tijd. Ik ben er trots op dat de eerste Beweegbox in Amstelveen komt en zie uit naar de opening ervan.”

Formele bekrachtiging

Op donderdag 9 maart zal om 14.00 uur de formele samenwerking tussen De Beweegbox, de gemeente Amstelveen en het sportbedrijf Amstelveen worden bekrachtigd. Dit gebeurt op de stand van de Beweegbox tijdens de Dag van de Sportaccommodatie in Expo Houten. Klik hier voor informatie.

Over de Beweegbox

De Beweegbox is een innovatief concept voor gymzalen. De Beweegbox onderscheidt zich met een vierkante vloer van 16 x 16 meter. Deze vloer is te verdelen in vier kwadranten, waardoor in kleinere groepen effectiever kan worden gesport. De Beweegbox biedt ruimte aan zowel traditionele, moderne als toekomstgerichte beweegvormen voor alle leeftijden. En dat op een slimme en aantrekkelijk manier.

Opening

De opening van de Beweegbox Amstelveen staat gepland voor begin 2018. Meer informatie over het concept is te vinden op de site.