Eerste editie Camper & Kampeer in Evenementenhal Gorinchem

Camper & Kampeer vindt dit weekend (24, 25 en 26 februari) voor het eerst plaats onder deze nieuwe naam. De beurs informeert bezoekers over de collectie (nieuwe) campers, vouwwagens en tenten. Dit wordt aangevuld met een aanbod campings uit binnen- en buitenland, campingbouwers en outdoor artikelen. Ook zijn er bijbehorende accessoires te zien.

Interessante lezingen

Er is dit jaar ook een interessant lezingenprogramma te volgen. NKC, Europa’s grootste camperclub, verzorgt een informatieve presentatie over kamperen in het algemeen. Liefhebbers die inspiratie willen opdoen voor een camperreis naar Noorwegen, IJsland, Canada of Amerika kunnen aanschuiven bij de presentatie van Cosse Camper Adventure. Belangstellenden die informatie willen over kamperen in Noorwegen, Denemarken en Zweden kunnen de lezing bijwonen van Scan Info. Er is ook een lezing te volgen over ‘Vakantie in Karinthië’. Branchevereniging Kampeer & Caravan Industrie (K.C.I.) is ook aanwezig op Camper & Kampeer. Ze beschikken over de 100.000e camper in Nederland. Deze camper wordt dit weekeinde getoond op de beurs in Gorinchem. De camper is bemand door twee ervaren en professionele camperaars die de bezoekers van alles kunnen vertellen over kamperen (met een camper). Daarnaast verloot K.C.I. onder beursbezoekers een week op pad met een camper.

Openingstijden

Camper & Kampeer is op 24, 25 en 26 februari te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. Parkeren is voor alle bezoekers gratis. Tickets zijn online te bestellen, ook is er ticketverkoop aan de deur.

