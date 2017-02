Eerste kazemat Nieuwe Hollandse Waterlinie veilig verplaatst

Op woensdag 22 februari verplaatste Mammoet in opdracht van bouwcombinatie Sas van Vreeswijk (Besix, Heijmans, Jan de Nul) en Rijkswaterstaat, onder toeziend oog van 2000 toeschouwers de eerste kazemat aan het Lekkanaal. De kazemat – het Nederlandse woord voor een bunker die gebouwd is door de Nederlandse overheid- is de eerste van een serie van historische objecten langs het Lekkanaal die worden verplaatst om ruimte te maken voor de verbreding van de vaarweg. Voor het verplaatsen van de kazemat maakte Mammoet gebruik van een hijsportaal op Self Propelled Modular Transporters, zogenaamde SPMTs. Het gewicht van de bunker was een paar weken geleden al overgenomen door het hijsportaal en de SPMTs zodat aannemer Sas van Vreeswijk het gebouw kon losmaken van de fundering. Nadat de fundering los was kon Mammoet de 1200 ton wegende kazemat omhoog tillen en naar zijn nieuwe plek 150 meter verderop rijden. Op de nieuwe locatie werd de kazemat gedraaid en scheef neergezet op de nieuwe fundering. Dit is bewust gedaan om niet de schijn te wekken van geschiedvervalsing; de kazemat is als ‘Objet Trouvé’ – een gevonden voorwerp – in het landschap geplaatst. Het draaien van de kazemat gebeurde met behulp van een sleesysteem en vier strand jacks. Door twee strand jacks te laten zakken terwijl de andere twee strand jacks naar elkaar toe werden gesleed, kon de kazemat worden gekanteld terwijl het zwaartepunt op dezelfde positie bleef.

Uitdagend project

De verplaatsing van de kazemat was een uitdagend project voor Mammoet. Omdat het gebouw was ontworpen om bominslagen te kunnen weerstaan, moest onze klant voor het bevestigen van de hijsgaten een speciale boor laten aanrukken die door het gewapend beton kon komen. Er moest ook een weg van de oude naar de nieuwe locatie worden aangelegd om te zorgen dat het transport tijdens de verplaatsingswerkzaamheden niet zou wegzakken in de drassige grond. Daarnaast moest het gebouw op zijn nieuwe plek scheef worden neergezet, zodat het voor iedereen die er langs komt meteen duidelijk is dat de kazemat verplaatst is. “Dit vereist maatwerk en teamwerk tot in het kleinste detail,” vertelt Ruud Jansen, Commercial Manager bij Mammoet. Hij is dan ook trots dat het project volledig vlekkeloos is verlopen. “Het is echt van oud naar nieuw, iets weghalen en weer teruggeven.”

Historische objecten

De kazemat maakt onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een aantal verdedigingswerken die net voor de Tweede Wereldoorlog zijn aangelegd om Nederland te beschermen tegen buitenlandse invasies. Omdat de kazemat onderdeel uitmaakt van belangrijk historisch erfgoed, wilde Rijkswaterstaat het zware betonnen gebouw graag in een keer verplaatsen zonder het uit elkaar te halen. De kazemat is niet het enige historische gebouw dat zal worden verplaatst om ruimte te maken voor de verbreding van het Lekkanaal. In totaal zullen Mammoet en Sas van Vreeswijk de aankomende maanden drie kazematten, een schutsluis en een duikerhoofd in het gebied verzetten voor Rijkswaterstaat.

