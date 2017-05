Eerste triple launch achtbaan van het land geopend in Slagharen

Met veel ceremonie heeft Attractie- & Vakantiepark Slagharen de nieuwe achtbaan Gold Rush geopend. De Gold Rush is de eerste achtbaan in Nederland waarin je drie keer wordt gelanceerd en de vervanger van de Looping Star, de achtbaan waar het park vorig jaar afscheid van nam. De opening van de achtbaan werd gedaan door de burgermeester van Hardenberg Peter Snijders en Slagharen directeur Wouter Dekkers door een TNT box in te drukken. Dit bracht een reeks van ontploffingen op gang, waardoor het eerste ritje van de Gold Rush zonder mensen in werking werd gezet. Nadat het vuurwerk was uitgedoofd, konden de genodigden hun eerste ritje maken in de Gold Rush. Wouter Dekkers is erg trots op deze nieuwe aanwinst voor Slagharen: “Met de introductie van deze eerste triple launch achtbaan en de snelste in Nederland met 2 inversies, denken wij met een volwaardige opvolger te zijn gekomen voor de oudste over de kop achtbaan van Nederland: de Looping Star.” De achtbaan is niet alleen snel en uniek, maar er is ook veel aandacht besteed aan het Western thema door bijvoorbeeld in de wachtrijen en het station invulling te geven aan het thema Californische Goudkoorts uit 1848. Het jaar waarin James W. Marshall in de Amerikaanse staat Californië op 24 januari goud heeft gevonden en de ‘Gold Rush’ op gang werd gebracht. Slagharen heeft afgelopen winter naast de 5 miljoen euro voor de achtbaan Gold Rush ook 9 miljoen euro uitgetrokken voor verdere verbetering in de gastbeleving, zoals de investering in 84 nieuwe Raccoon Lodges. Deze lodges worden op 2 juni opgeleverd.