In het voorjaar van 2017 opent Attractie- & Vakantiepark Slagharen de eerste triple launch achtbaan van Nederland: Gold Rush. Deze nieuwe achtbaan brengt bezoekers van 0 naar 90 kilometer per uur in drie lanceringen en gaat twee keer over de kop. Gold Rush is de vervanger van de iconische achtbaan Thunder Loop die begin oktober uit het park verdwijnt.

Triple launch achtbaan

Gold Rush is de eerste triple launch achtbaan van Nederland, waarbij bezoekers twee keer vooruit en één keer achteruit worden gelanceerd. In een extra brede trein met vier stoelen per rij kan de hele familie tijdens de rit naast elkaar zitten. Wouter Dekkers (algemeen directeur) is zeer verheugd met de nieuwe aanwinst. “Gold Rush is niet alleen een waardige opvolger van de Thunder Loop, maar gaat ook nog eens sneller, hoger en is tevens stiller. Tot slot gaat de achtbaan niet één, maar twee keer over de kop door een zogenoemde slingloop en diveloop.”

Goudkoorts

De nieuwe achtbaan brengt bezoekers terug in de tijd van goudkoorts. Het verhaal is gebaseerd op hoofdpersoon James W. Marshall die in 1848 als eerste goud vindt in Californië. Uit alle windstreken komen goudzoekers die met simpele technieken rivieren en beekjes afspeuren. De technieken verbeteren en kleine dorpen groeien uit tot steden. Voor het vervoer van goud worden nieuwe transportmethodes gebruikt, waaronder de stoomtrein. Hiervoor wordt een uitgebreid spoor- en stationnetwerk aangelegd. Gold Rush opent in het voorjaar van 2017 en volgt twee jaar na de opening van het nieuwe waterpark Aqua Mexicana. Ook zullen er volgend jaar honderd nieuwe huisjes op het vakantiepark worden gebouwd. Klik hier voor informatie.