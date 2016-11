Eindeloos wandelen op Terschelling

Terschelling laat zich het best te voet ontdekken. Met ruim 250 kilometer aan wandelpaden en onverharde wegen zijn de mogelijkheden eindeloos. Het hele jaar door kan men genieten van ongerepte natuur in het spoor van jutters en ontdekkers. Het nieuwe 3-daagse wandelarrangement is een sportieve kennismaking met de Terschellinger gastvrijheid en de mooiste plekjes van het middelste Waddeneiland. Het volledige programma van dit zeer complete arrangement is te vinden op de site.

Gevarieerde routes

Drie gevarieerde wandeldagen liggen met dit arrangement in het verschiet. De routes voeren langs bekende natuurgebieden als de Boschplaat en de Noordsvaarder, door de woeste duinen, over het strand, door het bos en langs de authentieke dorpjes en buurtschappen van Terschelling. En onderweg zijn er natuurlijk volop mogelijkheden om even bij te komen, met een lekker cranberrygebakje bijvoorbeeld. De door Wandelnet ontwikkelde routes van 11, 16 en 20 kilometer zijn goed gemarkeerd, uitgebreid beschreven en via GPS-track beschikbaar. Uiteraard zijn de routes ook in te korten of naar eigen wens aan te passen.¬†Want op Terschelling mag men overal – oerol op z’n Terschellings – wandelen.

Bijschrift foto: Baai Dellewal, fotocredits: Wandelnet.