Elf innovaties genomineerd voor Gouden Klavertje Vier

“Elektrisch, duurzaam en een verbetering qua arbeidsomstandigheden, dat zijn de opvallende trends in de innovaties”, aldus de vakjury die elf innovaties heeft genomineerd voor innovatieprijs Gouden Klavertje Vier die op GroenTechniek Holland wordt uitgereikt. Op de derde editie van Nederlands grootste vakbeurs lanceren ruim 150 fabrikanten, importeurs en dealers primeurs voor groenprofessionals. De vakjury beoordeelde in welke mate de innovaties vernieuwend en onderscheidend zijn, dit leverde elf nominaties op waarvan de meest opvallende op eerste beursdag 12 september het Gouden Klavertje Vier wint. “De genomineerde innovaties zijn heel divers van aard en om uiteenlopende redenen interessant voor professionals werkzaam in de openbare ruimte. Opvallend veel inzendingen zijn innovaties op gebied van elektrische aandrijving, duurzame oplossingen en verbetering van de arbeidsomstandigheden. De innovaties tonen aan hoe breed het werkterrein van de groenprofessional is en ook hoe groot de innovatiekracht van deze sector is”, aldus de vakjuryleden Hein van Iersel (NWST/Stad&Groen/Boom in Business/Boomzorg/Fieldmanager), Gert Vreemann (CUMELA/Grondig), Gertjan Zevenbergen (AgriMedia/Tuin en Parktechniek), Johan Simmelink (Tuin & Landschap) en Rien van der Spek (voorzitter van de Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners VHG).

De genomineerden zijn:

* Andreas Stihl NV – iMow Team robotmaaier

* Aspen & Agealube Benelux (GVG Oliehandel) – Aspen D, hernieuwbare en schone dieselbrandstof

* DCM Nederland – O2 natuurgras

* Frisian Motors – FM-170 zero turn maaier

* Heatweed Technologies GmbH – Invasieve soorten reductie programma

* Husqvarna Nederland BV – Husqvarna Rider Collect

* Jean Heybroek BV – De Toro TimeCutterR MyRideR

* Matador BV – Matador M-@TRAC Power Pack 2-wielig elektrisch

* Ramm BV- Oeliatec Mollen ArtiflexR * Ufkes Greentec BV – Greentec CHEETAH 30/80

* Van der Haege BV – Köppl Compakt-Easy E met Köppl eDrive

Met 165 deelnemers die ruim 500 merken vertegenwoordigen is het tweejaarlijkse vakevenement GroenTechniek Holland volgeboekt. Alle marktleiders en toonaangevende merken zijn met exposities én demonstraties groots van de partij. GroenTechniek Holland is van dinsdag 12 tot en met donderdag 14 september dagelijks open van 10 tot 17 uur op het Walibi-evenemententerrein in Biddinghuizen. Kijk voor alle ingezonden innovaties en entreekaarten op de website.