Elf noviteiten genomineerd voor de TuinIdee 2017 Innovatie Award

Op TuinIdee worden jaarlijks nieuwe tuinproducten, collecties en planten gepresenteerd. Een vakkundige jury heeft elf noviteiten geselecteerd die kans maken op de TuinIdee 2017 Innovatie Award. Met onder meer innovaties voor een zwembad, verlichting, gereedschap en kweekbenodigdheden.

De genomineerden zijn:

• Ergonomisch tuingereedschap van Agriculture of Tomorrow. Dit gereedschap is speciaal ontwikkeld voor verlichting van de werkzaamheden in de tuin.

• Zwembaden met natuurlijk gefilterd water van Biotop Benelux B.V. Een duurzaam alternatief voor prefab zwembaden die worden gezuiverd met chloor of andere chemicaliën.

• Een kant-en-klare kweekset voor kiemgroenten van Bijt waarmee het eenvoudig is om zelf kiemgroenten te kweken.

• Geïsoleerde en modulaire tuinhuizen met een strakke, moderne vormgeving voor de doe-het-zelver van Hermes Isolatiesysteembouw B.V.

• Prefab systeem voor verhoogde vijvers, zwembaden en borders van Hoveniersbedrijf van Oorschot. Het systeem zorgt voor een optimale afwerking en een eenvoudige oplossing voor hoveniers en doe-het-zelvers.

• Onkruid verwijderen met behulp van de INFRAWEEDER van Lankhaar Techniek. Door de infrarood straling barsten de onkruidcellen open en verdwijnt het onkruid.

• De designkroonluchter van Led-e-Lux is speciaal ontwikkeld voor verlichting in de tuin. Met weersbestendige lichthulzen en een duurzame geraamte.

• (Sier) split als CO2 opruimer tegen klimaatverandering van Living Luxury. GreenSand bevat een mineraal dat CO2 verwijdert uit de lucht en kan gebruikt voor o.a. halfverharding potgrond en tuinaarde.

•Veilig gereedschap voor het kloven van hout van No-Axe. Dit gereedschap kan gebruikt worden voor het snel en eenvoudig kloven van hout.

• TimberLED; duurzame buitenverlichting van Van Vliet Kastanjehout. Verlichting gemaakt van duurzaam Europees hout in combinatie met energiezuinige LED-verlichting.

• Cocos substraat op basis van natuurlijk restproduct van Wilma’s Lawn & Garden. Een (professioneel) kweekmedium dat uitermate geschikt is voor de teelt van fruit, bloemen, groenten en kamerplanten.

De uiteindelijke winnaar wordt gekozen door publieksstemmen én stemmen van een vakjury.

Op donderdag 16 februari a.s. om 15.00 uur wordt de winnaar bekend gemaakt in het Tuintheater op TuinIdee 2017.

