Elfde editie Gelderse Museumdag op 22 oktober

Op zaterdag 22 oktober doen 74 Gelderse musea mee met de Gelderse Museumdag. Die dag kan iedereen voor de speciale toegangsprijs van 1 euro zijn of haar favoriete museum bezoeken. De dag vindt plaats tijdens de herfstvakantie en is onderdeel van de landelijke Maand van de Geschiedenis. De deelnemende musea zijn in ieder geval open van 11.00 tot 16.00 uur.

Musea ontdekken

In musea zie je kunstwerken die je niet voor mogelijk houdt, reis je terug of juist vooruit in de tijd en je doet er dingen die op school of thuis niet kunnen. De Gelderse Museumdag is vooral bedoeld om gezinnen met kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar kennis te laten maken met het museum. Het thema van deze elfde editie is ‘Verleg je grenzen’. Deelnemende musea organiseren speciale activiteiten voor gezinnen met kinderen die aansluiten bij dit thema.

Grensverleggende activiteiten

Er is genoeg te doen op 22 oktober in de Gelderse musea. Zo kun je in Museum Het Valkhof in Nijmegen je eigen gladiatorenhelm maken en in Villa Mondriaan in Winterswijk het Mondriaan-Munten-Mysterie oplossen. Het Liemers Museum in Zevenaar organiseert een smokkelspel in de buurt van de oude grensovergang Babberich – Elten. In het Nederlands Watermuseum ontdek je welke items bij stijgend water rond je huis de overlevingskansen vergroten en welke juist niet. In het Kröller-Müller Museum mag je op ‘blind date’ om een van de vijf geselecteerde kunstwerken beter te leren kennen, thuis of in het museum.

Druk bezocht

De Gelderse Museumdag wordt georganiseerd in opdracht van de Provinciale Staten van Gelderland en uitgevoerd door Gelders Erfgoed. De Gelderse Museumdag trekt jaarlijks ruim 25.000 bezoekers. Kijk voor meer informatie over de deelnemende musea en hun activiteiten op de site.