De eerste Euregio-editie van de Dag van de Openbare Ruimte was vorig jaar een groot succes. Dit is terug te zien in het enthousiasme waarmee exposanten zich inschrijven voor de beurs op 18 mei. In een paar dagen tijd is de verkoop van stands in een stroomversnelling geraakt: de beursvloer vult zich snel met talloze innovaties en vernieuwingen. Voor u als bezoeker betekent dat heel veel eus op één dag. Nieuw dit jaar zijn paviljoens waarin twee van de openbare ruimte sectoren extra worden uitgelicht. Zoekt u inspiratie, kennis of wilt u ideeën opdoen bij prachtig ingerichte stands? Of heeft u vragen over de ontwikkeling van uw openbare ruimte? Bezoek dan de Dag van de Openbare Ruimte.

Nieuw Water en Advies paviljoens

In twee paviljoens staan exposanten bij elkaar die eenzelfde soort dienstverlening bieden. Een van de sectoren die in een klimaat uitgelicht wordt is water & Klimaat. (stand 4.50). Door het veranderde klimaat zijn steden genoodzaakt de openbare ruimte klimaatbestendig in te richten. Op het paviljoen kunt u bij meerdere exposanten een goed beeld van de mogelijkheden op het gebied van water en klimaat krijgen. Het ernaast gelegen paviljoen is ingericht door Advies & Beheer (stand 5.50). Het beheer van de openbare ruimte is complex. Op het Advies & Beheer paviljoen vindt u meerdere professionals die u kunnen helpen de effectiviteit, kwaliteit en leefbaarheid van de openbare ruimte te vergroten.

Waar en wanneer

Dag van de Openbare Ruimte Euregio MECC Maastricht | Zuidhal

Donderdag 18 mei 2017

Openingstijden 10.00 – 17.00u

Kijk hier voor meer informatie en registratie.