Euro Attractions Show vindt dit jaar in Duitsland plaats

De Euro Attractions Show (EAS), de grootste vakbeurs voor de Europese attractieparken- branche, zal dit jaar in Berlijn plaatsvinden. Van 26 tot en met 28 september 2017 zullen in de Berlin Messe & Exhibition Center de nieuwste producten en diensten voor parken en andere grote vrijetijdsevenementen gepresenteerd worden. In verschillende workshops en seminars worden tevens de nieuwste ontwikkelingen in de sector besproken. De EAS wordt georganiseerd door de IAAPA, de wereldwijde overkoepeling van attractieparken en de toeleverende industrie. De verwachting is dat meer van 11.000 bezoekers uit meer dan 100 landen naar de EAS komen.

EAS is de serieuze kant van ‘fun’

De EAS is het trefpunt van de 8,6 miljard Euro omvattende leisure- en attractie-industrie in Europa. Meer dan 500 bedrijven zullen op de 12.000 m2 grote beursvloer hun innovaties aanprijzen aan de meer dan 6.000 vertegenwoordigers van grote en kleine attractieparken, waterparken, zwembaden, dierentuinen, aquaria, speelpaleizen, musea, kermissen, grote winkelcentra, casino’s, speelhallen, hotels, resorts, outdoor-activiteiten, speeltuinen en andere publieksevenementen. Het aanbod zal uiteenlopen van toegangs- en informatiesystemen tot achtbanen, van opblaasbare attracties tot klimtoestellen, van show- en filmapparatuur tot bewegende poppen en van drankautomaten tot virtual reality-spellen. Behalve uit Europa wordt een groeiend aantal bezoekers uit het Midden-Oosten en Afrika verwacht.

Meer dan 25 educatieve sessies

Nieuwe ontwikkelingen in de branche zullen niet alleen op de beursvloer te zien zijn, maar van 24 tot en met 28 september ook in de 25 verschillende seminars besproken worden. Zo is er een educatie-programma voor jonge managers en zullen de laatste ontwikkelingen op het vlak van onder andere technologie, veiligheid, operations, marketing en communicatie, food and beverages, personeelsmanagement en merchandise door vooraanstaande parken en organisaties besproken worden. Ook zijn er netwerk-events en kan er deelgenomen worden aan een tour langs enkele Berlijnse attracties waar men een kijkje achter de schermen kan nemen. O.a. Tropical Islands en Filmpark Babelsberg staan op het programma.

Berlijn: ideale locatie

De EAS vindt elkaar jaar in een ander Europees land plaats. “Het is voor iedereen een meerwaarde om EAS voor een tweede keer in Berlijn te organiseren. In Duitsland zijn een aantal spraakmakende bedrijven in onze industrie gevestigd en ook de gastvrije reputatie van de regio Berlijn-Brandenburg maken Berlijn een ideale locatie voor EAS”, aldus Karen Staley, Senior Vice President van IAAPA Europe, Middle East and Africa. EAS zal plaatsvinden in de Berlin Messe & Exhibition Center, een van de grootste en meest moderne locaties voor meetings, congressen en tentoonstellingen in Europa. Het beursgebouw, in de nabijheid van het centrum, is gemakkelijk met U-Bahn en S-Bahn vanuit de vliegvelden en het stadscentrum te bereiken.

