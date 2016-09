Europa-Park, beste attractiepark ter wereld

Afgelopen weekend vond in Cedar Point in Ohio (USA) de jaarlijkse uitreiking van de ‘Golden Ticket Awards’ plaats. Voor de derde keer op rij ontving Europa-Park de award voor beste attractiepark ter wereld. De ‘Golden Ticket Award’-verkiezing werd voor de 19e keer georganiseerd door het internationale vakblad ‘Amusement Today’. Een wereldwijde jury van experts en fans op het gebied van attractieparken en achtbanen konden hun stem uitbrengen om in de verschillende categorieën de nummers 1 aan te wijzen.

De verkiezing van de 'Golden Ticket Awards' wordt elk jaar georganiseerd door het maandelijkse vakblad 'Amusement Today'. De redactie doet daarvoor een beroep op experts uit de gehele wereld. Zij bepalen de winnaars in de verschillende categorieën. De belangrijkste categorie is die van beste attractiepark ter wereld. Na 2014 en 2015 kreeg Duitslands grootste attractiepark ook dit jaar de meeste punten. De jury prees met name de mix van de verschillende attracties voor jong en oud, het showprogramma van maar liefst 23 uur per dag, de gedetailleerde thematisering, de voortreffelijke horeca en de bijzondere themahotels. Speciale vermelding kreeg het 'virtual reality'-aanbod dat Europa-Park als eerste park ter wereld introduceerde. Onder de noemer 'Coastiality' kan men nu twee achtbanen rijden en met een VR-bril gelijktijdig door virtuele werelden suizen. Michael Mack, directeur/eigenaar van Europa-Park, wiens vrouw Miriam de award in ontvangst nam: "Wij – en dan bedoel ik onze familieonderneming alsmede de 3.600 medewerkers van Europa-Park – zijn oneindig trots op deze prijs. Het zet een kroon op het jaar waarin we ons 14e Europese themagebied (Ierland) openden en we over een paar weken ons 10-jarig Horror Nights-jubileum vieren. De waardering van professionals en experts is een beloning voor ons werk, maar is vooral ook een motivatie om iedere dag opnieuw onze bezoekers het beste te bieden. "