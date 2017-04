Europa-Park beste park van Europa

Op donderdag 13 april is Europa-Park tijdens de Diamond Theme Park Awards-uitreiking tot beste attractiepark van Europa uitgeroepen. Deze verkiezing werden voor de zevende keer georganiseerd door diverse Belgische en Nederlandse attractieparksites. Van alle attractieparken in Europa ontving Europa-Park voor de vijfde keer de meeste stemmen. Bij de Diamond Theme Park Awards kunnen liefhebbers van pretparken en dierentuinen stemmen op hun favoriete attracties, evenementen en parken. Een voorselectie wordt gemaakt door een vakjury; parkkenners die tientallen parken per jaar bezoeken. Hun stem is voor de helft bepalend voor de einduitslag. De andere helft komt van de publieksstemmen; dit jaar namen 47.000 mensen deel. Ze konden hun stem uitbrengen in diverse categorieën. De meeste hadden betrekking op parken en dierentuinen in de Lage Landen: Efteling en Walibi Belgium sleepten hier de meeste prijzen in de wacht. Op Europese schaal was Europa-Park de grote winnaar. Tijdens de bijeenkomst in Walibi Belgium kon Europa-Park opnieuw de award in de categorie ‘beste attractiepark van Europa’ in ontvangst nemen. Europa-Park kreeg meer stemmen dan de Efteling (2e) en Disneyland Parijs (3e). Het was de vijfde keer dat deze prijs naar Duitslands grootste attractiepark ging.

Drijvende kracht achter de Diamond Theme Park Awards is Patrick Joossens. Hij licht de prijs voor Europa-Park toe: “De afgelopen jaren hebben meer en meer mensen Europa-Park leren ontdekken. Het fascinerende aan dit park is dat men als bezoeker elk jaar steeds weer opnieuw nieuwe zaken kan ontdekken. Telkens is er wel een nieuwe attractie die opent of breidt het resort uit, of kan men een volledig vernieuwd entertainmentprogramma ontdekken. Ook wereldwijd zijn de fans weg van Europa-Park. Gerenommeerde awards vanuit de VS wijzen Europa-Park zelfs aan als beste pretpark van de wereld. Ook voor ons is Europa-Park een terechte winnaar in de categorie van ‘beste park van Europa’. Het aanbod is gewoonweg verbluffend. Bovendien is het park veel meer dan gewoon een attractiepark: de restaurants zijn fantastisch, de shows zijn fascinerend en de hotels zijn de beste hotels die je bij een pretpark kunt vinden. Op enkele dagen tijd heb je dan haast gans Europa doorkruist: vanuit Duitsland naar Portugal, over Griekenland en Scandinavië terug naar Frankrijk,… Kortom een absolute aanrader voor mensen die het park nog niet hebben bezocht. Mensen die al zijn geweest, plannen wellicht nu reeds wanneer ze terugkeren.”