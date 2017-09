Europa-Park valt royaal in de prijzen

Tijdens de Euro Attractions Show, de grootste vakbeurs voor attractieparken in Europa die deze week in Berlijn plaatsvindt, viel Europa-Park meerdere malen in de prijzen. Het vakblad Kirmes & Park Revue kende directeur/eigenaar Roland Mack de “Lifetime Award” toe. Zijn park eindigde daarnaast in drie categorieën op de eerste plaats. Moederbedrijf Mack Rides, dat achtbanen en attracties produceert, kreeg voor hun producten maar liefst acht keer een top tien-notering. Ook in de ranglijsten van parkmagazine “parkscout/plus” eindigde Europa-Park zeven keer op de eerste plaats.

Drie eerste plaatsen

Jaarlijks reikt het vaktijdschrift “Kirmes & Park Revue” de “European Star Awards” uit. Een 36-koppige jury bestaande uit journalisten en anderen die hun sporen in de branche ruimschoots hebben verdiend, kunnen hiervoor hun stem uitbrengen. Zij gaven in de belangrijkste categorie, die van beste park in Europa, de meeste stemmen aan Europa-Park. Opnieuw werd het attractiepark uit Rust uitgeroepen tot “Europe’s Best Theme Park”. In de categorie nieuwe attracties ontving Europa-Park voor “Voletarium” de prijs voor “Europe’s Best New Ride”. Het flying theater waarin je over de mooiste plekjes van Europa kunt vliegen eindigde daarmee vóór “Symbolica” van de Efteling en “Ninjago The Ride” van Legoland Deutschland. Tenslotte ging ook de award voor “Europe’s Best Family Ride” naar Europa-Park. De attractie “Arthur in het Koninkrijk van de Minimoys” kreeg hiervoor de meeste stemmen.

Prijs voor zijn levenswerk

Een speciale prijs ging naar Roland Mack die Europa-Park opgericht heeft. Uit handen van dr. Werner Stengel kreeg hij de “Lifetime Award”. Stengel die met zijn bureau meer dan 600 achtbanen en 700 andere attracties ontworpen heeft, ontving de prijs voor zijn levenswerk reeds in 2015. Hij noemde in zijn speech Roland Mack een visionair, een ondernemer en iemand met gevoel voor traditie die met veel moed de branche, zowel de leveranciers als de parken, een impuls gegeven heeft. Roland Mack (67): “Ik ben zeer vereerd met deze award, maar zonder de ondersteuning van mijn familie en onze medewerkers was dit niet mogelijk geweest”. Eerder werd hij al opgenomen in de Hall of Fame van de IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions) én die van de Duitse familiebedrijven. Europa-Park is in 1975 geopend als een showroom van het uit 1870 stammende Mack Rides. Dit moederbedrijf is momenteel een van de grootste leveranciers van achtbanen en attracties ter wereld. De producten van Mack Rides eindigden maar liefst acht keer in de top tien. Daarvan staan er twee in de Benelux: “Pulsar” in Walibi Belgium en “Lost Gravity” in Walibi Holland. Ook parkmagazine “parkscout/plus” publiceerde ter gelegenheid van de EAS de resultaten van hun verkiezing. In maar liefst zeven categorieën ging de award naar het grootste attractiepark van Duitsland: beste attractiepark van Duitsland én Europa, beste nieuwe attractie van Duitsland én Europa (“Voletarium”), beste themahotel van Duitsland én Europa (“Bell Rock”) en beste darkride van Duitsland (“Arthur in het Koninkrijk van de Minimoys”).