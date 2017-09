Europa-Park verkozen tot beste attractiepark ter wereld

In Connecticut (USA) vond voor de 20e keer de uitreiking van de ‘Golden Ticket Awards’ plaats. Na 2014, 2015 én 2016 ontving Europa-Park ook dit jaar de award voor beste attractiepark ter wereld. Deze verkiezing wordt ieder jaar georganiseerd door het internationale vakblad ‘Amusement Today’. De verkiezing van de ‘Golden Ticket Awards’ wordt jaarlijks georganiseerd door het maandelijkse vakblad ‘Amusement Today’. De redactie doet daarvoor een beroep op experts en fans op het gebied van attractieparken en achtbanen uit de gehele wereld. Zij bepalen de winnaars in de verschillende categorieën. De belangrijkste categorie is die van beste attractiepark ter wereld. Voor het vierde jaar op rij kreeg Duitslands grootste attractiepark in deze categorie de meeste punten. Jürgen Mack, directeur/eigenaar van Europa-Park, nam, samen met zijn zoon Frederik, de award in ontvangst: “We zijn op deze prijs ongelofelijk trots. Ik zeg dit niet alleen namens onze familieonderneming maar ook namens de 3.700 medewerkers van Europa-Park. We hebben dit seizoen veel aan het park toegevoegd: de Europa-Park Arena waarin we evenementen voor 6.000 personen kunnen organiseren en natuurlijk Voletarium, het grootste flying theater van Europa. Als co-producent zetten we nu ook onze eerste stappen buiten het park. En dit jaar staat er nog meer te gebeuren: we gaan over enkele weken, tijdens Halloween, met een nieuw horror-evenement van start: Traumatica. Met deze prijs krijgen we de bevestiging dat we door moeten gaan met onze innovaties om onze bezoekers iedere dag opnieuw het beste te bieden”. Dit jaar viel Europa-Park nog enkele andere prijzen te beurt. Zo ontving het park van Tripadvisor voor de vijfde keer op rij de Travelers’ Choice Award voor beste attractiepark in Europa. Onlangs presenteerde ‘Welt am Sonntag’ ook de resultaten van een onderzoek onder 40.000 Duitsers. Zij wezen Europa-Park aan als familievriendelijkste attractiepark van Duitsland.