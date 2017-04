Europa-Park in de wolken met eigen vliegtuig

In 2017 opent Europa-Park een gigantische nieuwe attractie; het grootste flying theater van Europa. Bezoekers beleven hierin een fantastische vlucht over de mooiste plekjes van Europa. Partner in deze vlieg-attractie is Eurowings. De vliegmaatschappij zal in de attractie op bepaalde plaatsen zichtbaar zijn en in ruil daarvoor vliegt vanaf deze week een opvallende Airbus A320 in Europa-Park-kleuren vanaf Stuttgart naar diverse bestemmingen op ons continent.In het nieuwe seizoen stijgen bezoekers van Europa-Park naar grote hoogte. In juni opent namelijk “Voletarium”, een ‘flying theater’ met een capaciteit van 1.400 personen per uur. Een ‘flying theater’ is een attractie waarbij de bezoekers zittend in een brede stoeltjeslift, hangend voor een gigantisch gebogen scherm een film beleven. De beelden laten een vlucht over de mooiste steden en landschappen van Europa zien. Doordat de gondel kan bewegen krijgen de bezoekers de indruk dat ze meevliegen met de film. De “Voletarium”-vlucht duurt 4,5 minuut. Het filmdoek kent een doorsnee van 21 meter en heeft een oppervlakte van 425 m2. Effecten als wind, water, geur en het nieuwste surround geluidssysteem, maken de beleving nog intenser. De attractie is toegankelijk voor iedereen vanaf 4 jaar. Europa-Park werkt vaker samen met externe partners. De keuze voor Eurowings was heel logisch, want de thuishaven van deze Lufthansa-dochter is Stuttgart, eveneens in Baden-Württemberg. Er was maar liefst 350 liter blauwe lak en 35 m2 folie nodig om de Airbus met 174 stoelen de typische kleuren van Duitslands grootste attractiepark te geven. Ook de beide characters van het park, Ed en Edda Euromaus, kregen een plaatsje op de romp en het kielvlak. De livery werd eind maart aangebracht in het Engelse Norwich: 8 personen waren hiermee 8 dagen doende. Roland Mack, directeur/eigenaar van Europa-Park: “Wij zijn in de wolken met een partner als Eurowings. Beide ondernemingen werken met passie en ‘vliegen’ letterlijk en figuurlijk voor hun gasten”.