Europese erfgoedlocaties Van Gogh lanceren route Van Gogh Europe

De Europese partners die samenwerken in Van Gogh Europe hebben tijdens ITB een nieuw initiatief gepresenteerd. Met Route Van Gogh Europe zetten ze samen het Europese erfgoed van de wereldvermaarde schilder Vincent van Gogh op de kaart. Internationale routes, een meertalige website en brochures laten bezoekers in de voetsporen van Van Gogh treden op zijn reis door Nederland, België en Frankrijk. Tijdens de presentatie in de Berlijnse Kultur Lounge gaven Frank van den Eijnden (Voorzitter Van Gogh Europe), Milou Halbesma (Directeur Publiekszaken Van Gogh Museum) en Lies Boelrijk (Marketing & Business Development Kröller-Müller Museum) hiervoor het startsein door de website www.routevangogheurope.eu te lanceren. Daarmee is het internationale aanbod meertalig toegankelijk voor zowel touroperators als de individuele reiziger (FIT-markt).

In de voetsporen van Van Gogh

Vincent van Gogh heeft tijdens zijn leven op verschillende plaatsen gewoond en gewerkt. In Van Gogh Europe zijn die erfgoedlocaties samen met plaatsen waar zijn werk getoond, bewaard en onderzocht wordt, verenigd. Met Route Van Gogh Europe worden bezoekers uitgenodigd om in de voetsporen van Vincent van Gogh te treden. Ze volgen de schilder die nog dagelijks miljoenen mensen over de hele wereld inspireert door Nederland, België en Frankrijk en ontdekken zijn werk en leven.

Meertalige routes en ‘special deals’

Route Van Gogh Europe verbindt drie landen, zes musea, negen erfgoedlocaties en veertien steden in Nederland, België en Frankrijk. Met een meertalige website, een consumentenbrochure en een ‘sales guide’ worden belangstellenden geïnformeerd over de erfgoedlocaties, culturele en toeristische activiteiten, thematische internationale routes en aantrekkelijke arrangementen. Via Facebook (www.Facebook.com/routevangogheurope), Twitter (www.twitter.com/vangogheurope) en Instagram (www.instagram.com/vangogheurope) worden actualiteiten en ervaringen van bezoekers gedeeld met iedereen die belangstelling heeft voor het erfgoed van Vincent van Gogh.

Internationale samenwerking

Route Van Gogh Europe is mogelijk dankzij financiering van de Europese Unie in het kader van Promoting International Tourism for Culture and Heritage (PITCH). VisitBrabant (NL) is de projectleider van de samenwerking tussen Bureau de Tourisme Saint-Rémy-de-Provence, Bureau de Tourisme Mons, Pôle Muséal uit Mons, Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen, VisitVeluwe, NHTV Breda en Provincie Noord-Brabant. De Van Gogh Europe locaties zoals het Van Gogh Museum, Auvers-sur-Oise, Parijs, Van Gogh Drenthe, het Kröller-Müller Museum en de locaties van Van Gogh Brabant maken eveneens deel uit van het project. Projekt2508 uit Duitsland heeft de internationale routes voor de reissector samengesteld. Het doel van het project is om de bekendheid van het erfgoed te vergroten en meer internationale bezoekers aan te trekken.

