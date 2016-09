Evenement ‘Lekker Nautisch’ op Bad Hulckesteijn

Opnieuw speciaal themaweekend op 24 en 25 september

Op DroomPark Bad Hulckesteijn wordt in het weekend van 24 en 25 september opnieuw een gratis evenement georganiseerd, deze keer met het thema ‘Lekker Nautisch’. Een weekend waarin alle activiteiten op en rondom het water centraal staan: van suppen tot meevaren in een amfibievoertuig.

DroomPark Bad Hulckesteijn ligt aan het Nijkerkernauw en leent zich dus uitstekend voor demonstraties van diverse verschillende typen boten, zoals een botter of een historisch stoomschip. Bezoekers kunnen ook zelf het water op met een elektrosloep, een skiff of zelfs met een peddel op een surfplank. Daarnaast zijn er diverse standjes met onder meer watersportkleding.

Marco Budding, directeur marketing & communicatie: “Dit evenement is het vierde evenement dat we in samenwerking met diverse partijen organiseren. Ook op DroomPark Bad Hulckesteijn krijgen de bezoekers de mogelijkheid om diverse ambachten te bekijken en van het ‘nautische leven’ te proeven. Daarnaast is er natuurlijk de mogelijkheid om op het park rond te lopen en eens met eigen ogen onze verkoop- en verhuuraccommodaties te bekijken. Uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje.”

Aanmelden voor het ‘Lekker Nautisch event’ kan op: www.droomparken.nl/nazomereventbadhulckesteijn