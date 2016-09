Evenementenhal en Maison van den Boer gaan nieuwe samenwerking aan

Evenementenhal Gorinchem en Maison van den Boer gaan gezamenlijk de consumentenbeurs ‘Taste & Travel’ opzetten. Beide partijen voegen hun onderscheidende kenmerken bij elkaar om zo ‘Taste & Travel’ verder te professionaliseren en te laten groeien. Vorig jaar werd de derde editie van deze consumentenbeurs zelfstandig opgezet door Maison van den Boer. Het bedrijf is gespecialiseerd in faciliteren van feesten, catering en partijen. “En wij zijn gespecialiseerd in beurzen, dus een perfecte combinatie. Zo voegen we onze USP’s samen met die van Maison van den Boer. Op die manier ontstaat er een krachtig concept met volledige expertise op het gebied van ontzorgen, organiseren en faciliteren”, legt Babette Fokkens namens Evenementenhal uit. ‘Taste & Travel’ is de consumentenbeurs waar bezoekers letterlijk de vakantie kunnen proeven. Er wordt gezorgd voor een totale smaakverrassing terwijl gasten worden geïnformeerd over bijzondere reisverhalen en reisbestemmingen. Fijnproevers komen meer te weten over de herkomst van gerechten, foodbelevingen en exclusieve vakantiebestemmingen. “De combinatie waar Evenementenhal en Maison van den Boer culinaire foodbeleving en inspirerende reisbestemmingen samenbrengen in het Hulstkamp Gebouw, belooft een succes te worden”, aldus Fokkens. De vierde editie van ‘Taste & Travel’ vindt plaats op zaterdag 28 en zondag 29 januari 2017 in het Hulstkamp Gebouw in Rotterdam, de thuishaven van Maison van den Boer. De consumentenbeurs is op beide dagen te bezoeken van 11.00 tot 18.00 uur. Bezoekers kunnen gratis parkeren voor de deur. Meer beursinformatie: www.maisonvandenboer.com.